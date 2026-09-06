Cuidado de la población infantil, un desafío diario en el Hospital Pediátrico Mártires de Las Tunas

Las Tunas.- A pesar de la actual situación energética del país y ante las altas temperaturas de estos meses que conllevan al aumento de un grupo de patologías como las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), respiratorias y las arbovirales, los profesionales del Hospital Provincial Pediátrico Mártires de Las Tunas mantienen la vigilancia y la intervención oportuna.

Así lo afirmó la directora de la institución sanitaria Yaneisi Salinas Medina, quien precisó a este medio de prensa que «desde el punto de vista de la morbilidad están en un momento favorable en comparación con períodos similares a otros años.

«En la actualidad existe un mayor consumo de alimentos y son más frecuentes las transgresiones dietéticas, por ello van a aparecer de cualquiera manera las deposiciones blandas, de ahí que la vigilancia permanente y la adopción de medidas en el hogar sean esenciales», significó.

«Siempre se alerta para disminuir esta morbilidad y por tanto la estancia en los hospitales, a partir de medidas tan simples como hervir el agua, a fin de garantizar la seguridad de este líquido y la correcta cocción de los alimentos, al no poder mantenerse su conservación por la situación energética.

La galena llamó también a extremar las medidas higiénico-sanitarias y mantener un buen manejo dietético, pues la higiene de los alimentos es fundamental a partir del lavado correcto de las manos para manipularlos, principalmente de los vegetales y las frutas.

«Ante las enfermedades diarreicas agudas se debe vigilar si las deposiciones han perdido la consistencia habitual, si varían en número, sobre todo en los niños menores de tres meses, además alertó que nunca se puede suspender la leche materna a los lactantes ni suministrarle cocimiento alguno, pues son manejos incorrectos que pueden llevar a otras complicaciones».

Explicó que, ante la disminución del surtido de las sales de rehidratación a través de la farmacia, «se promueven las fórmulas de preparación caseras mediante charlas educativas con las familias en los consultorios y en el hospital, además de compartir la experiencia del agua de coco que favorece la hidratación».

Desde el punto de vista de las arbovirosis, que muestran un discreto aumento en esta etapa, recordó a las madres que «el dengue es una enfermedad que puede complicarse y llegar a ser mortal, pues se trata de una afección que, si no se diagnostica ni se trata a tiempo, puede poner en riesgo la vida del paciente».

La galena insistió en el uso de mosquiteros y repelentes, y alertó que «la fiebre suele ser el síntoma más perceptible en las primeras etapas del dengue en niños pequeños. Entre sus complicaciones frecuentes se encuentran la deshidratación y las convulsiones provocadas por las altas temperaturas; por ello resulta esencial acudir de manera inmediata a las instituciones sanitarias».

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