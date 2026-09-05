Defiende Feria del Libro sus espacios fundamentales

Las Tunas.- A pesar de que esta ha sido una Feria del Libro y la Literatura en la provincia de menores proporciones, dadas las complejidades que vive el país, el programa exhibe una defensa de los espacios fundamentales del evento, algo que agradecen los escritores y amantes de las letras, en general.

Pensamiento Literario, la actividad teórica por antonomasia de la fiesta, se ha acercado a diversos temas, desde argumentos sólidos en torno a títulos y autores. Fue el caso del panel dedicado a la literatura rusa, en el que Carlos Esquivel, Argel Fernández Granado, Juan Manuel Maestre y Maike Machado arrojaron luces sobre el asunto, acercando a los presentes en el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) al quehacer de autores como Mijaíl Bulgákov, quien dio vida al clásico El maestro y Margarita.

Por su parte, Tesoro de Papel vuelve al parque Maceo para propiciar el disfrute de los infantes. Presentaciones de actores como Elizabeth Borrero y Luis Andrés Till, textos de inspiradores de la palabra que cultivan obras para los niños, juegos, canciones, adivinanzas y otros atractivos componen esa cita.

También regresa Flores del Alma, que alegra el patio de la Uneac con versos, buena música, conversatorios y otros atractivos. Escritores con una obra valiosa transitan por allí, socializando sus creaciones. También se presentan títulos valiosos como La guagua de Babel, de Carlos Esquivel Guerra, ganador del Premio de Poesía Nicolás Guillén, el más importante de su tipo en Cuba.

Los homenajes también devienen medulares en el desarrollo del evento y esta vez el agasajo llega especialmente para honrar a los escritores Adalberto Hechavarría Alonso (Majibacoa) y Jorge Luis Peña Reyes (Puerto Padre), además del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, el 35 aniversario de la editorial Sanlope y la Federación de Rusia como país invitado de honor.

En Flores del Alma, por ejemplo, Adalberto y Jorge Luis compartieron con las presentes anécdotas sobre su trayectoria literaria, leyeron obras de su autoría y recibieron el agasajo merecido por sus “colegas escriturales”, como definió una vez María Liliana Celorrio a quienes desandan esa manifestación artística.

Aunque estos resultan espacios destacados del programa, otras instituciones también poseen acciones en agenda como la casa iberoamericana de la décima El Cucalambé, la Unión de Historiadores de Cuba, la Plaza Martiana, la Asociación Hermanos Saíz y la Fundación Nicolás Guillén.

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