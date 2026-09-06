La fiesta de la literatura cerró en la provincia de Las Tunas

La fiesta de la literatura cerró en la provincia de Las Tunas

Las Tunas.- La ciudad de Las Tunas acogió este sábado 5 de septiembre la jornada de cierre de la Feria del Libro 2026.

Tras el despliegue inaugural y la velada previa de cine, debate e historia, la agenda sabatina desplegó un abanico de actividades que abarcó desde la literatura infantil en plazas públicas hasta intensas mesas teóricas, lanzamientos de la joven narrativa nacional y emotivos homenajes líricos en las principales sedes culturales de la provincia.

La mañana dio inicio puntualmente a las 9:00 a.m. en el Parque Maceo con el espacio de los Educadores Populares, donde la Editorial Caminos presentó sus más recientes novedades bibliográficas dirigidas a la formación comunitaria y el trabajo social.

​En el mismo Parque Maceo, a las 10:00 a.m., la fiesta infantil tomó forma en la gustada peña Tesoro de papel, con la conducción de Elizabeth Borrero, Luis A. Till y Mayelin Batista, los escritores Aleido Rodríguez, Adriano Galiano y Jorge Luis Peña compartieron lecturas de viva voz ante niños y familias.

A esa misma hora, la Sala Caracol acogió el espacio Pensamiento Literario y el panel dedicado al Centenario de Fidel Castro, moderado por Yury García, contó con las intervenciones de Aleida Best, Ernesto Triguero, Margarita García y Enrique Lalana, abriendo paso a la presentación del libro Fidel es un país de Jorge Valiente, comentado por Eduardo Garcés y amenizado por el talento de Elvira Skourtis.

​Paralelamente, en la sede de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), el espacio Búscame adentro reunió a la joven vanguardia con lecturas de Enmanuel Aguilar, Edi Espinosa, Armando López y Raúl Leyva, se presentaron obras de fuerte impacto generacional como Necrófagos de Esteban García (por Manuel Ortiz), La foto de Rimbaud de Raúl Leyva (por Eduardo Rosell) y Región de corte de Tomás Escobar (por Jéssica Smith), acompañados por las notas musicales de los asociados de la sección de música.

Hacia las 11:00 a.m., la Plaza Martiana acogió la tradicional Peña de la Luz, conducida por Beatriz Puig y Rogert Gómez, en este espacio dedicado al Ideario Martiano se presentó la colección El Guijarro, así como las obras Cuestión de origen de Lester Ballester (por Acirys Espinosa) e Ideario pedagógico de José Martí, presentado por Alberto Velázquez.

​A la par, en la Biblioteca Provincial José Martí, se desarrolló el panel Intertextualidad y diálogo artístico, centrado en la trascendencia de la obra poética y narrativa de Marilin Bobes, el debate estuvo moderado por Armando López e integrado por los reconocidos investigadores Ernesto Triguero, Marina Lourdes Jacobo y Ana M. Arada, se presentaron además dos obras universales de gran calado: Versiones de la traductora de Roberto Ráez (presentado por María C. Sao) y la célebre novela El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald (presentado por Manuel Ortiz).

​En la tarde, a las 3:00 p.m., la AHS abrió sus puertas para la Peña Sinestesia, un espacio concurrido y enérgico que puso bajo el reflector a los ganadores de los Premios Calendario, bajo la conducción de Eduardo Rosell, se comentaron obras de la narrativa y el ensayo joven contemporáneo:

• ​Aquel verano en Woodstock de Erián Peña (presentado por Manuel Ortiz).

• ​Cinco días con Agatha de David Martínez Balsa (por Eduardo Rosell).

• ​Los infortunados de estos tiempos de Daryl Ortega (por Eric Villavicencio).

• ​Construyendo al hombre: imágenes de la masculinidad de Alejandro Fernández (por Frank Arteaga).

• ​Manzanas, alas de ángel de Taimí Diéguez (por Alberto Estrada).

• ​Reconstrucción del paisaje de Tomás Escobar (por Armando López).

El broche de oro de este sábado aconteció a las 5:00 p.m. en los jardines y salas de la UNEAC con la emblemática peña Flores del alma, dedicada en esta ocasión a homenajear la figura de Marilin Bobes y su célebre libro Se permuta esta casa.

​Conducido por Armando López y Saimy K. Torres, el encuentro reunió una impresionante nómina de voces poéticas y narrativas de la provincia: Jorge L. Ponce, Maikel Sofiel, Odalys Pérez, Andrés Borrero, Aleido Rodríguez, Lucy Maestre, Beatriz Puig, Yury García, Ana M. Arada, Yunisleidys Castillo, María C. Sao y Freddy Laffita.

​En la parte editorial se presentaron los textos Lo cubano en la poesía de Cintio Vitier (por Acirys Espinosa) y Cosas que arden sobre el pasto de Ragnar Wilfredo Robas (por Adalberto Hechavarría), el cierre musical corrió a cargo de Elvira Skourtis, concluyendo entre aplausos una jornada que reafirma la salud, diversidad y rigor del movimiento literario en Las Tunas.

/lrc/