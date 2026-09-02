Inestabilidad de agua en la ciudad de Las Tunas no depende de la situación energética

Inestabilidad de agua en la ciudad de Las Tunas no depende de la situación energética

Las Tunas.- La inestabilidad en la entrega de agua a la ciudad de Las Tunas no responde a problemas de energía eléctrica.

En los últimos días, las dificultades han estado vinculadas a la falta de productos químicos y a la deficiente operación de las redes, y no a la electricidad, como muchos aseguran.

Desde este martes se cuenta con Cloro Gas para unos nueve días, aunque la entrada de este y otros insumos es irregular, aseguró Mirtha Odalis García Rojas, delegada de Recursos Hidráulicos en el territorio, durante la reunión de chequeo al programa de los servicios básicos.

La principal fuente de abasto, El Rincón, mantiene una entrega de 375 litros; Piedra Hueca alcanza nuevamente los cien, mientras que Cayojo, con cierta inestabilidad, sostiene cerca de 60 litros destinados fundamentalmente al sur de la ciudad, precisó la especialista.

Ese volumen supera hoy los 500 litros, entonces ¿por qué continúan tantos repartos sin recibir el preciado líquido y persiste la intermitencia, alargándose los ciclos de entrega en otros sectores?

Sin desconocer las realidades que imponen la irregular llegada de productos químicos y los disparos del sistema eléctrico nacional -que obligan a sistemáticas paradas en los bombeos y retrasan la recuperación de los volúmenes de entrega-, la mala operación de las redes internas de la ciudad sigue siendo un problema pendiente de solución.

La inestabilidad del agua no afecta solo a la cabecera provincial. Muchas causas objetivas y otras subjetivas agobian hoy a miles de familias en los ocho municipios.

Cuando el servicio eléctrico sí impacta en sistemas de bombeo no protegidos, las roturas de turbinas y bombas prolongan los ciclos de entrega, mientras las indisciplinas sociales proliferan en varias comunidades.

El desvío del agua hacia otras actividades en conductoras como las del poblado de Omaja, la cabecera de Jobabo y la fuente de Cayojo es un problema que requiere enfrentamiento, con la participación activa de vecinos y autoridades de los barrios y comunidades beneficiadas.

Consciente de la grave situación que provoca el recrudecimiento del bloqueo, también vale la pena dar seguimiento a varias interrogantes que suscitan en la población: ¿qué medidas y alternativas existen para enfrentar la inestabilidad en la llegada de productos químicos? ¿Será posible acudir a otras formas para purificar el agua en los hogares? A estas y otras preocupaciones daremos seguimiento a través de este medio de comunicación.

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