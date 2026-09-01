Escuelas del deporte en Las Tunas inician curso escolar

Las Tunas.- Este martes comenzó oficialmente el curso escolar para la enseñanza deportiva en la provincia de Las Tunas, con la ceremonia realizada en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) Carlos Leyva González.

La directora del centro, Aracelia Sánchez Vega resaltó el compromiso de la EIDE con la formación integral de los estudiantes-atletas, subrayando que la disciplina y el esfuerzo serán esenciales para enfrentar las limitaciones materiales y energéticas que atraviesa el país.

Aracelia le dio la bienvenida tanto a los estudiantes que regresan como a los que se incorporan por primera vez y destacó que esta institución docente y deportiva, con tres décadas y media de historia, ha sido cantera de atletas que han puesto en alto el nombre de Cuba en escenarios nacionales e internacionales, y que más allá de los títulos deportivos ha formado ciudadanos comprometidos con la Revolución y con el deporte como derecho del pueblo.

Durante el acto se entregaron reconocimientos a figuras destacadas del deporte tunero.

La ciclista Saray Velázquez Parra fue homenajeada por su sobresaliente actuación en la Vuelta al Táchira, Venezuela, donde alcanzó el segundo lugar general individual, el segundo en la clasificación de montaña y el tercero en la clasificación por puntos.

También se reconoció al entrenador Ramón Acosta Osorio, campeón nacional en la 61 edición de los Juegos Escolares con un total de 18 medallas, ejemplo de constancia y dedicación en la preparación de jóvenes talentos.

La jornada estuvo dedicada a importantes efemérides: el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, el 65 aniversario del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación (INDER), los 60 años de los sucesos del Cerro Pelado, el 50 aniversario del Crimen de Barbados y los 35 años de la fundación de esta institución tunera.

De manera paralela, también inició el curso escolar en la Escuela de Profesores de Educación Física de la provincia, donde estuvieron presentes glorias del deporte tunero como Reiter Téllez, Yamila Flor, Humberto Pecorelli, Damián Austin y Abeyci Pantoja, quienes compartieron experiencias y motivaron a las nuevas generaciones.

Este inicio de curso deportivo en Las Tunas se inscribe en el contexto nacional de más de un millón de estudiantes que regresaron a las aulas en Cuba, incluidos miles de jóvenes en las EIDE y en las escuelas de formación de profesores de Educación Física, reafirmando la voluntad de mantener la presencialidad y la formación integral pese a las dificultades.

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