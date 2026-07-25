Nace Concurso Nacional de Periodismo con Enfoque de Género

Las Tunas.- Como parte de las celebraciones por su 48 aniversario, el periódico 26, de nuestra provincia, lanzó la convocatoria del I Concurso Nacional de Periodismo con Enfoque de Género Graciela Guerrero Garay, certamen que busca estimular la producción de trabajos que aborden –desde la sensibilidad, el rigor y una perspectiva de equidad social- realidades, conquistas y desafíos en torno al tema.

El nombre de la entrañable colega distingue la propuesta, pues ella fue un paladín en el tratamiento periodístico de tópicos afines, haciéndose eco –desde la verdad y la investigación- de preocupaciones sociales como la violencia, así como el enfrentamiento a toda forma de discriminación.

La Premio por la Obra de la Vida Rosano Zamora Paadín dejó su estampa, además, en la historia del órgano de prensa y, especialmente, fue una de las impulsoras de la fundación de 26 digital. Asimismo, fue corresponsal de Juventud Rebelde y trabajadora de otros medios como el rotativo 5 de Septiembre y la emisora provincial Radio Victoria.

En esta convocatoria pueden participar periodistas de los medios de prensa del país, ya sean nacionales, provinciales o municipales, así como colaboradores habituales y estudiantes de Periodismo.

La lid está abierta exclusivamente en la categoría de Prensa Escrita y admite trabajos en formato impreso o digital (páginas web, blogs institucionales o plataformas periodísticas), publicados durante el año 2025 y hasta el 31 de octubre del 2026.

En el caso de los materiales impresos, se debe enviar una copia en formato PDF que certifique su publicación, mientras los digitales, deberán adjuntar el enlace (URL) y el texto en un documento Word. Todo ha de dirigirse a: correo.electronico@26.cu, especificando en el asunto: Para el Concurso Nacional de Periodismo con Enfoque de Género Graciela Guerrero Garay.

Asimismo, en el cuerpo del mensaje se deberá incluir nombre y apellidos del autor, el órgano de prensa a que pertenece (o la Facultad, si es estudiante), la fecha de publicación, teléfono y correo electrónico. El plazo de admisión será el 31 de octubre de 2026, en tanto el jurado estará integrado por prestigiosos profesionales del gremio y especialistas en temas de género.

El ganador recibirá, por su parte, diploma acreditativo y cinco mil pesos cubanos. Además, diversas organizaciones e instituciones entregarán reconocimientos. Los resultados se darán a conocer por los canales oficiales del periódico 26, el 25 de noviembre próximo, a propósito de la Jornada por la No Violencia Contra las Mujeres y las Niñas.

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