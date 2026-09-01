Inicia curso escolar Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Las Tunas

Las Tunas.- El curso escolar 2026-2027 inició este martes en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, de la provincia de Las Tunas, con un acto político cultural en el que se recibieron los estudiantes de nuevo ingreso y se realizó el cambio de charreteras, a la vez que fueron ascendidos los alumnos con mando, según la orden del director de la institución.

Para los educandos que visten por primera vez el glorioso uniforme, fue un momento inolvidable pues inician su responsabilidad como forjadores del futuro y guardianes de la Revolución, una obra eterna que se construye todos los días con manos expertas y con la voluntad de los aprendices.

En el actual calendario docente, y a pesar de las dificultades actuales por el asedio del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, se cumplirán las actividades planificadas en la formación académica de los «Camilitos», la producción de alimentos y los ejercicios de preparación para la defensa de la Patria.

De igual manera se prevé mantener la orientación vocacional entre estudiantes de Secundaria Básica que puedan incorporarse al centro en los cursos venideros y la preparación de los alumnos para que posteriormente matriculen en instituciones de nivel superior del país.

Próximo a celebrar su aniversario 25, el centro educacional tunero ha sido un bastión en el entrenamiento de las nuevas generaciones que garantizan la defensa de la nación, tal como reconoció el Coronel Maikel Roselló Morales, Segundo jefe del Estado Mayor y jefe de operaciones de la Región Militar Las Tunas.

Durante la jornada también comenzó el segundo periodo del año de preparación para la defensa correspondiente al 2026, con la presencia de Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido; la gobernadora Yelenys Tornet Menéndez y el Primer Coronel Eduardo Ernesto Castillo Tasé, jefe de la Región Militar.

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