Comienza en Las Tunas nuevo curso escolar para la enseñanza artística

​Las Tunas.- La Escuela Profesional de Arte (EPA) El Cucalambé abrió sus puertas en la provincia de Las Tunas para dar inicio oficial al curso escolar 2026-2027.

La jornada de alegría compartida entre estudiantes, profesores, familias y autoridades de la provincia, adquirió un mayor significado al enmarcarse en una doble celebración histórica: el medio siglo de la enseñanza artística en el territorio y el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a quien se rindió homenaje durante la ceremonia mediante la entrega y exhibición de un retrato al óleo.

​El acto inaugural fue una variada gala cultural que puso de manifiesto el talento de la institución.

Las notas del Himno Nacional dieron paso a las interpretaciones musicales de la violinista Lauren Karine Suárez Galiano con la pieza Crystalize, del joven pianista Anielis Casanova con Kiss the Rain, y del estudiante Brayan Suárez Leyva, quien regaló a los presentes la emotiva canción Para vivir de Pablo Milanés, entre otras interpretaciones de estudiantes.

Asimismo, la cita sirvió para entregar los distintivos a los nuevos ingresos de séptimo grado que se incorporan como pioneros de la Secundaria Básica, y para reconocer públicamente la labor del personal de apoyo a la docencia, administradores y al Consejo de Escuela por sus esfuerzos en el embellecimiento e infraestructura del centro durante el periodo vacacional.

​En el plano académico y organizativo, la Dra. C. Nuris Cantallops Borrego, directora del centro, precisó que la institución asume este nuevo ciclo con una matrícula total de 359 estudiantes, de los cuales 80 son de nuevo ingreso procedentes tanto de la ciudad capital como de diversos municipios tuneros. De la matrícula general, 243 alumnos pertenecen a las especialidades de música en los niveles elemental y medio, 50 corresponden a la especialidad de danza en el nivel elemental y 66 se forman como instructores de arte.

Para guiar este proceso educativo, la escuela cuenta con un claustro competente de 126 docentes que entrelaza la juventud con la experiencia, incluyendo la incorporación de profesores recién graduados que inician su vida laboral.

​Durante su mensaje de apertura, la directora abordó con franqueza el complejo panorama socioeconómico e internacional que impacta la adquisición de insumos y recursos materiales especializados para la enseñanza artística, no obstante, destacó el valioso acompañamiento de las familias, el trabajo de los luthieres locales y el respaldo de las autoridades culturales para garantizar la base material de estudio.

En sus palabras, subrayó que la resiliencia no significa simplemente aguantar o afrontar la dificultad, sino la capacidad de recomponerse, adaptarse y salir fortalecidos, reafirmando que no serán las carencias materiales las que determinen el rumbo ni empañen los sueños de los niños y jóvenes que se forman en las aulas de El Cucalambé.

/lrc/