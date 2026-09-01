Abiertas escuelas de Las Tunas a la fiesta del saber

Por Maira Castro Lora

Las Tunas.- El curso escolar 2026-2027 en la provincia de Las Tunas se inauguró oficialmente en el acto efectuado hoy en el Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Luis Urquiza Jorge, que mereció reconocimiento por los resultados satisfactorios en la formación integral de sus educandos.

El Primer Secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, Osbel Lorenzo Rodríguez y la Gobernadora, Yelenys Tornet Menéndez, entregaron los certificados por su labor destacada a estudiantes, familias y a los organismos con aportes a los aseguramientos al nuevo calendario docente.

«Las circunstancias en que inicia el curso requiere de una labor educativa más inteligente, firme y sistemática, con mayor exigencia y control de los directivos unido a los trabajadores, alumnos, familias y los factores de la comunidad».

Así lo significó en las palabras centrales del acto inaugural el Director de la Educación General en Las Tunas, Nilser Piñeda Cruz, quien enunció que se asegura la base material de estudio y de vida con una norma ajustada, lo cual requiere de todos un mayor cuidado, uso y su conservación.

También se refirió al 90 por ciento de cobertura docente, la cual se fortalece con educadores en formación que cursan el cuarto año de la Escuela Pedagógica de nivel medio superior, así como estudiantes universitarios en la tarea de impacto social Educando por Amor.

Piñeda Cruz hizo referencia a la realización de acciones constructivas a más de 120 centros para el nuevo período escolar, en tanto transmitió el agradecimiento especial a los organismos y organizaciones de la comunidad por contribuir a su preparación y que hoy cada familia pueda compartir la alegría con sus hijos en una institución gratuita y segura.

Entre los estimulados en el acto de inicio de curso, figura la estudiante del IPVCE Jenifer García González, quien expresó sentirse muy feliz de su etapa preuniversitaria y poder representar a Cuba en dos olimpiadas internacionales de Química.

«Fue una experiencia muy linda conocer otras culturas y a personas que como yo compiten por su país. Fue algo interesante, los laboratorios de allá, hice muchas amistades y todo el certamen fue una vivencia inolvidable».

El reconocimiento a la concursante de Biología Anabel Mantilla Díaz, que está en la Olimpiada Iberoamericana en Brasil, lo recibió su madre, Clarisbel Díaz Espinosa, con la satisfacción de ser «el resultado de años de estudio intenso, de mucho sacrificio, de renunciar a veces a horas de sueño; hay condiciones difíciles, pero no es imposible que los muchachos avancen y se preparen para la vida».

El inicio del curso escolar 2026-2027 en Las Tunas no solo abre las puertas de las aulas, sino también las de la esperanza. Cada reconocimiento entregado, las palabrsa de aliento y las vivencias compartidas, confirman que la educación sigue siendo la fuerza que une a familias, estudiantes y comunidad, porque septiembre siempre será tiempo de sueños que se convierten en conquistas.

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