15 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Donativo de semillas permitirá a Granma incrementar las plantas oleaginosas

15 de Dic de 2025
 - Yenima Díaz Velázquez
Las Tunas.- Luego del paso del huracán Melissa por el oriente cubano, el Centro de Desarrollo Agrario de la Universidad de Las Tunas hizo un importante donativo de semillas de plantas oleaginosas al Instituto de Investigaciones «Jorge Dimitrov», de la provincia de Granma.

La entrega consiste en simientes de maíz, girasol y ajonjolí, las que se plantarán en una hectárea de cada especie con el propósito de multiplicarlas y favorecer la producción de esos renglones, especialmente en el municipio de Cauto Cristo, uno de los más afectados por las inundaciones asociadas al fenómeno.

Esa muestra de solidaridad agraria responde al aporte voluntario de varios campesinos que forman parte del proyecto «Producción de plantas oleaginosas como apoyo a la implementación de la ley de soberanía y seguridad alimentaria en la provincia Las Tunas».

Se trata de un programa de desarrollo en coordinación con la delegación provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que se consolida en los municipios de Manatí, Puerto Padre, Jesús Menéndez y Majibacoa, además del territorio cabecera.

Luego de la siembra, el crecimiento y la cosecha de las semillas de plantas oleaginosas donadas por la provincia a los especialistas del Instituto de Investigaciones «Jorge Dimitrov», los productores de Cauto Cristo podrán multiplicar esas variedades.

De manera paulatina ese apoyo les permitirá incrementar las áreas dedicadas al cultivo de maíz, girasol y ajonjolí con el principal objetivo de extraer aceite vegetal pero con la posibilidad de usar los desechos en la alimentación animal, principalmente de cerdos y aves.

Temas: Donación de semillas - huracán Melissa - Las Tunas - Provincia Granma

