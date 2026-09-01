Las Tunas abre el curso escolar 2026-2027 en medio de retos y compromisos

Las Tunas.- El curso escolar 2026-2027 abrió sus puertas en Las Tunas con alrededor de 75 mil estudiantes distribuidos en más de 650 instituciones educativas.

La jornada inaugural destacó por entusiasmo y compromiso, pese a las tensiones que impone la realidad nacional. La provincia se enfrenta a limitaciones materiales y energéticas, pero mantiene la voluntad de garantizar que cada niño y joven tenga acceso a la enseñanza.

Los centros estudiantiles han debido reinventarse con el esfuerzo y la participación activa de las familias y las comunidades, que asumen un rol protagónico en la vida escolar. La educación se convierte así en un espacio de resistencia, donde la creatividad y la solidaridad suplen lo que falta en recursos.

Más allá de las dificultades, el curso se proyecta como un escenario para fortalecer valores y vínculos sociales. El reto es grande, pero la escuela tunera se reafirma como un lugar de esperanza y futuro para miles de familias.