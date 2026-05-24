Condenan profesionales de la Salud acusación contra el líder cubano Raúl Castro y rechazan el bloqueo

Las Tunas.- La dignidad y el sentimiento antimperialista de los miles de profesionales de la Salud Pública de Las Tunas se alzaron a viva voz en acto de reafirmación revolucionaria y de condena ante la reciente acusación contra el general de Ejército Raúl Castro, líder de la Revolución cubana.

A nombre de los integrantes del ejército de batas blancas, la doctora Yumara Acosta García señaló que «esta acusación viola derechos humanos, es un insulto a la memoria de quienes dieron su vida por liberar a la Patria y viene acompañada del recrudecimiento del bloqueo, la persecución bancaria, la asfixia energética y con la intención de rendir a un pueblo por hambre y enfermedad.

«La mano que acusa hoy es la misma que bombardeó el avión de cubana de aviación en 1976, financió el terrorismo desde Miami y bloquea medicinas», precisó.

La directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología acotó que «quienes pretenden manchar lo construido con ciencia y solidaridad, se olvidan que somos una nación que venció el analfabetismo, que ha enviado médicos a los rincones más pobres, que enseña a leer donde otros imponen armas, que cura cuando otros hieren y afianza puentes de solidaridad.

«Cuba es esa mano extendida en medio del huracán, que regala lo poco que tiene, propone paz en lugar de guerras, cree que otro mundo no sólo es posible sino necesario», añadió.

La galena condenó el bloqueo no como un gesto político, sino como el acto criminal, un cerco no solo contra el gobierno sino contra cada abuelo hipertenso, cada niño con asma, cada cirujano que improvisa con lo que tiene, esa política hostil duele porque corta cadenas de suministros, raciona jeringuillas, niega reactivos, impide que un niño con cáncer reciba su quimioterapia, es un genocidio silencioso, el bloqueo mata.

«Hoy el mundo nos ve y aunque quieran aislarnos, seguiremos tendiendo puentes, curando heridas, sembrando futuro, Cuba ratifica su compromiso con la paz y su firme determinación de ejercer el derecho inalienable a la legítima defensa».

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