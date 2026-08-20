Álida, mujer creadora de manualidades

Por: Maira Castro Lora.

Las Tunas. – El movimiento de Mujeres Creadoras en Las Tunas cuenta entre sus integrantes con Álida Vega Soto, siempre dispuesta a confeccionar y exhibir sus obras en exposiciones de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) próxima a su aniversario 66, el 23 de agosto.

Aunque tiene diplomas de reconocimiento, lo más valioso es su empeño por seguir siendo útil a sus casi ocho décadas, marcadas por la jubilación prematura a causa de una enfermedad, que nunca la resignó a las rutinas del hogar.

Joven todavía cesó su vida laboral, pero nunca el deseo de ser útil para si misma y la comunidad, desde la delegación uno, del bloque cuatro C, del reparto La Victoria, en la capital provincial, donde ha participado en varios eventos.

Entre emocionada y con cierta timidez improvisó una pequeña muestra de los artículos confeccionados por sus manos, que a veces le exigen algún descanso por los calabres durante las variadas técnicas de costura.

Álida Vega conserva un sobrecama blanco, como su primera pieza cuando comenzó a tejer; y para sus obras encuentra la ayuda de varias vecinas, con el hilo, un pañito de color u otro de los recursos, necesarios en el mejor acabado a la pieza.

La secretaria de su bloque de la FMC, Elsa Galarraga Martínez, es la vecina más cercana que la apoya mucho, mientras reconoce su aporte y el hecho de donar la mayoría de sus obras, inspirada en el ejemplo de Fidel Castro Ruz y Vilma Espín Guillois al idear una organización propia de la mujer cubana.

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