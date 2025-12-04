Yusdel Rojas, un creador de profunda sensibilidad artística

Escrito por: Oilime Tomás Hernández

Cada 4 de diciembre, Cuba celebra el Día del Realizador de Sonido, una fecha destinada a reconocer a esos artistas invisibles que moldean la atmósfera, la intención y la verdad emocional de las obras audiovisuales. Son los guardianes del detalle, los orfebres de la percepción, los que hacen que una historia respire y un sentimiento encuentre su voz.

En esta jornada de homenaje, inevitablemente emerge la figura de Yusdel Rojas Ortiz, realizador de sonido, creador incansable, colega querido y, sobre todo, un ser humano excepcional. Su nombre sigue resonando —como eco cálido y persistente— en los estudios donde trabajó, en las producciones que tocó con su talento y en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo.

Yusdel no era solo un profesional brillante; era un creador de profunda sensibilidad artística, capaz de transformar simples sonidos en emociones palpables. Tenía ese raro don: escuchar lo que otros pasaban por alto, intuir lo que una escena necesitaba antes incluso de que existiera. Su creatividad era generosa, siempre dispuesta a sumar, a mejorar, a acompañar.

Pero más allá de su maestría técnica, lo que hizo de Yusdel un ser irrepetible fue su calidad humana. Su bondad sincera, su carácter noble, su humildad y su disposición constante a ayudar lo convirtieron en una presencia luminosa. Era de esos compañeros que hacen liviano el trabajo y profunda la amistad.

Hoy, aunque su voz ya no se escuche en los pasillos de la radio o el estudio, su sonido permanece: en cada proyecto donde dejó su sello, en cada colega que aprendió de él, en cada recuerdo que despierta una sonrisa. Los que compartimos momentos a su lado sabemos que su huella es imborrable.

Este 4 de diciembre, mientras celebramos a todos los realizadores de sonido de Cuba, alzamos también un homenaje silencioso y sentido a Yusdel Rojas Ortiz. Porque los grandes no se van: se quedan vibrando en la frecuencia de la memoria y el cariño.

A ti, Yusdel, que fuiste creador, compañero y amigo: te recordaremos siempre como uno de los grandes de tu profesión y una de las mejores personas que hemos conocido.

