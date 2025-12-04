4 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Gente

Yusdel Rojas, un creador de profunda sensibilidad artística

4 de Dic de 2025
 - Redacción Digital Radio Victoria
   19

Escrito por:  Oilime Tomás Hernández

Cada 4 de diciembre, Cuba celebra el Día del Realizador de Sonido, una fecha destinada a reconocer a esos artistas invisibles que moldean la atmósfera, la intención y la verdad emocional de las obras audiovisuales. Son los guardianes del detalle, los orfebres de la percepción, los que hacen que una historia respire y un sentimiento encuentre su voz.

En esta jornada de homenaje, inevitablemente emerge la figura de Yusdel Rojas Ortiz, realizador de sonido, creador incansable, colega querido y, sobre todo, un ser humano excepcional. Su nombre sigue resonando —como eco cálido y persistente— en los estudios donde trabajó, en las producciones que tocó con su talento y en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo.

Yusdel no era solo un profesional brillante; era un creador de profunda sensibilidad artística, capaz de transformar simples sonidos en emociones palpables. Tenía ese raro don: escuchar lo que otros pasaban por alto, intuir lo que una escena necesitaba antes incluso de que existiera. Su creatividad era generosa, siempre dispuesta a sumar, a mejorar, a acompañar.

Pero más allá de su maestría técnica, lo que hizo de Yusdel un ser irrepetible fue su calidad humana. Su bondad sincera, su carácter noble, su humildad y su disposición constante a ayudar lo convirtieron en una presencia luminosa. Era de esos compañeros que hacen liviano el trabajo y profunda la amistad.

Hoy, aunque su voz ya no se escuche en los pasillos de la radio o el estudio, su sonido permanece: en cada proyecto donde dejó su sello, en cada colega que aprendió de él, en cada recuerdo que despierta una sonrisa. Los que compartimos momentos a su lado sabemos que su huella es imborrable.

Este 4 de diciembre, mientras celebramos a todos los realizadores de sonido de Cuba, alzamos también un homenaje silencioso y sentido a Yusdel Rojas Ortiz. Porque los grandes no se van: se quedan vibrando en la frecuencia de la memoria y el cariño.

A ti, Yusdel, que fuiste creador, compañero y amigo: te recordaremos siempre como uno de los grandes de tu profesión y una de las mejores personas que hemos conocido.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Día del realizador de sonidos - Yusdel Rojas

Últimas noticias

William Vázquez: 15 años tras el dial de Victoria

William Miguel Vázquez Sosa llegó a la radio sin un mapa familiar que lo guiara. Hace quince años, en 2010, pisó por primera vez un estudio de Radio Victoria en Las Tunas, un mundo totalmente ajeno para él y los suyos.

Festejan en Colombia Día de la Medicina Latinoamericana

Saberse destacados dentro del sector de la salud pública en la provincia de Las Tunas, un grupo de profesionales del ejército de las batas blancas se dieron cita en el cine teatro Tana en Colombia para celebrar el Día de la Medicina Latinoamericana.

Más leido

Otras Noticias

El Eco de mi silencio: Una vida entre gritos y volver a nacer

El Eco de mi silencio: Una vida entre gritos y volver a nacer

La violencia de género no es solo un golpe que duele en la piel; es una cadena invisible que ata el alma, un veneno lento que carcome la autoestima y un yugo que pretende robar hasta el último suspiro de libertad. Es el monstruo que habita en el hogar, disfrazado de amor, y que siembra el miedo como ley. Esta es la historia una mujer, que con solo 16 años, comenzó a cargar sobre sus hombros el peso brutal de este flagelo.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *