16 de marzo de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

El arcoiris y el manojo de sueños de Yosel y Yurima

16 de Mar de 2026
, por Esnilda Romero Mañas
  – 1 visitas

Las Tunas- Hacer el bien es motivación en el día a día de Yosel González Ferrer y su esposa Yurima Álvarez Rondón , jóvenes que en el municipio tunero de Majibacoa van juntos por la vida abriéndose camino hacia un mundo mejor con la certeza de que es perfectamente alcanzable.

Graduados de instructores de arte en la especialidad de música él y en la de danza ella, contribuyen a lograrlo. Una de las formas la encontraron, refiere Yosel, en la creación de espacios para inculcar en los niños el amor por la naturaleza mediante los proyectos de desarrollo local Arcoiris y Casa de Referencia Comunitaria Manojo de Sueños.

“Involucrados en ellos desde el año 2020 niños y coordinadores vivimos una experiencia gratificante aprendiendo y aportando al cuidado del medio ambiente en estos proyectos gestionados por actores de la comunidad con la guía y la sabiduría del Centro de Intercambio y Referencia sobre Iniciativas Comunitarias, CIERIC, y otras organizaciones como la Agencia Alemana Pan para el mundo.

arcoiris 9

El Proyecto Arcoiris inculca a los niños el amor a la naturaleza y la protección del medioambiente

“Satisface mucho el avance en el dominio de la guitarra de varias niñas que ya cuentan con instrumentos propios, las técnicas de tejidos y la responsabilidad con que van asumiendo desde su entorno más cercano, acciones de cuidado y atención a las plantas, los animales y el medio ambiente todo”.

Explicó a Tiempo21 que Arcoiris atiende a niños de las escuelas 10 de Octubre, Eliecer Botello y el Centro Mixto, Hirán Durañona de la localidad de Calixto y busca la preservación del medioambiente desde manifestaciones del arte como el canto, la décima, el teatro, la música y la danza mientras que Manojo de Sueños acoge a infantes de la escuela especial 28 de enero y a madres con capacidades creativas para tejer y otras manualidades.

Desde el año 2020 participan en todas las fiestas Cucalambeanas de Majibacoa y en el espacio Cantos de Colibrí de la provincia, que se celebra en El Cornito en coordinación con la Casa de la Décima, la Brigada de Instructores de Arte José Martí y la Casa de la Cultura Tomasa Varona.

Los integrantes del Proyecto Manojo de Sueños, reservan su presencia para los concursos de gestión de proyectos, espacios de intercambio de experiencias que propicia CIERIC cada dos años. También participan en ferias, expoferias con artesanías y manualidades creadas por mujeres y también por los niños y jóvenes con capacidades especiales, que aprenden las nuevas técnicas utilizando materiales reciclados para la creación artística de obras y piezas de excelente valor.

Así van de la mano Arco Iris y Casa de Referencia Comunitaria, Manojo de Sueños, proyectos que hace varios años prosperan nutriéndose del arte que enseñan Yosel y Yurima, instructores de arte que ponen su ímpetu juvenil al servicio de la construcción de un mundo mejor incentivando desde el inicio de la vida, el amor y el cuidado del medio ambiente.

/lrc/

Temas: Las Tunas - Majibacoa - proyectos de desarrollo local Arcoiris

Últimas noticias

Concluye en Las Tunas celebración de la Semana Mundial del Glaucoma

Durante cinco jornadas profesionales de la Oftalmología en Las Tunas estuvieron inmersos en estrategias salubristas, actividades asistenciales, actualización de protocolos científicos y de promoción y educación para la salud, como parte de las celebraciones de la Semana Mundial del Glaucoma.

EEUU e Israel bombardean Irán, que responde con misiles y drones

Teherán.- Israel y Estados Unidos lanzaron hoy una extensa ola de bombardeos contra Irán, que respondió con andanadas de misiles y drones contra el primer país y bases militares del segundo en Oriente Medio. En la decimoséptima jornada de agresión, la Fuerza Aérea de...

Distingue en Colombia exposición de Ángel López

La exposición «Identidad», del  instructor de las artes plásticas Ángel Yusdenis López González, se disfruta por estos días en la galería Rosario Basulto del municipio de Colombia, una muestra personal que se inauguró en ocasión del aniversario 110 de la fundación de la ciudad.

Ciclismo tunero contra la adversidad

Mientras el deporte cubano intenta encontrar su pulso en medio de un contexto energético complejo, donde las limitaciones de combustible marcan la pauta, nuestra provincia se niega a bajar los brazos.

Más leido

Otras Noticias

Los ríos, tesoro natural que urge proteger en Las Tunas

Los ríos, tesoro natural que urge proteger en Las Tunas

 Las Tunas.- Para actuar en la protección de una de las principales fuentes de agua limpia en el planeta, así como crear conciencia sobre el cuidado de este valioso recurso natural imprescindible para la vida, se celebra el 14 de marzo el Día Internacional de Acción...

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *