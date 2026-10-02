Aldo Castel refuerza al Colón B.B.C. de Uruguay 

Las Tunas.- El tunero Aldo Castel, integrante de la selección nacional cubana de baloncesto, sumará una nueva experiencia en su carrera profesional al incorporarse al Colón B.B.C., institución uruguaya con tradición en el deporte de las canastas.

Para Castel este será su segundo contrato internacional, luego de haber defendido los colores del Club Atlético Obras en Argentina.

El jugador tunero, que ha disputado las últimas ventanas mundialistas con la escuadra cubana, llega a un club de baloncesto de Uruguay para mostrar talento y crecimiento.

Fundado a finales de la década del cuarenta como equipo de fútbol, Colón dio el salto definitivo al baloncesto en los años cincuenta, disciplina en la que ha cosechado títulos relevantes como el campeonato de Honor de Paysandú en 1978 y el Torneo de Clubes del Litoral en ese mismo año.

En los noventa, el club vivió una etapa dorada al conquistar nuevamente el campeonato local en 1994 y repetir el doblete con el título del Litoral.

Aunque la década del 2000 estuvo marcada por un estancamiento debido al contexto socioeconómico, hoy Colón atraviesa un proceso de resurgimiento, apostando por el desarrollo del baloncesto masculino, femenino y de sus categorías formativas.

La llegada de Aldo Castel representa un impulso para este proyecto de crecimiento. Su disciplina y experiencia internacional aportan calidad a un equipo que busca consolidarse en la primera división uruguaya y mantener su prestigio como institución deportiva.

Castel, que se prepara para continuar defendiendo a Cuba en el ámbito internacional, suma ahora un reto que lo vincula con la historia y el presente de un equipo que moviliza a sus aficionados y que se ha convertido en referente de su comunidad.

El fichaje reafirma la proyección internacional del baloncesto cubano y coloca al tunero en un escenario competitivo que enriquecerá su trayectoria, mientras Colón B.B.C. fortalece su ambicioso plan de desarrollo deportivo.

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