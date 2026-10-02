Cuenta regresiva en el Mella: Leñadores listos para enfrentar a los Tigres

Las Tunas.- A pocos días del inicio de la 65 Serie Nacional de Béisbol, los Leñadores de Las Tunas ultiman detalles con el objetivo de volver a figurar entre los principales protagonistas del campeonato cubano. El conjunto dirigido por Abeyci Pantoja abrirá su calendario el próximo 4 de octubre en el estadio Julio Antonio Mella, donde recibirá a los Tigres de Ciego de Ávila en una de las subseries más atractivas de la jornada inaugural.

La Serie Nacional 65 llegará además con un nuevo formato competitivo, en el que Las Tunas compartirá el Grupo C de la Zona Oriental junto a Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Camagüey. Precisamente los Tigres avileños serán la primera prueba de fuego para los verdirrojos, en un enfrentamiento que puede marcar el rumbo inicial de ambos conjuntos dentro de una temporada más corta y exigente.