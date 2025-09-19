Acogió Las Tunas acto nacional de la FEEM

Las Tunas.- El Centro Mixto Simón Bolívar, de esta ciudad, fue sede nacional de las actividades centrales de ingreso a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM).

Con más de 5000 nuevos miembros en el territorio, este momento es uno de los más significativos para la organización, ya que renueva sus fuerzas y asegura la vitalidad necesaria para desarrollar sus proyectos e iniciativas dentro de las escuelas.

A decir de Marcos Alejandro Flores González, máximo representante de la FEEM en la provincia, «nosotros cumplimos con las estrategias específicas orientadas en el pasado curso escolar, dígase procesos de formación y orientación profesional, talleres de historia, la atención a la enseñanza técnica y profesional, objetivos que permitieron a Las Tunas ganarse la sede para este acto».

Por su parte, la alumna de décimo grado Yaila Peña, reconoció su satisfacción al firmar el libro «La FEEM soy yo», el cual la oficializa como integrante de la organización estudiantil. » Es diferente, ya la madurez no es la misma y tengo más responsabilidades que en la secundaria, en el poco tiempo que llevamos de curso me he sentido muy bien», expresó.

Las máximas autoridades en la provincia, dirigentes juveniles y directivos de Educación, junto a Lorena Fontela Méndez vicepresidenta nacional de la FEEM, también fueron partícipes de las actividades donde los tuneros, en representación de todos sus iguales cubanos ratificaron que son parte de un movimiento que ama y funda.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube