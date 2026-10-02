Agasajo en la Clínica 3 de Octubre de Las Tunas en el Día Mundial de la Odontología

Agasajo en la Clínica 3 de Octubre de Las Tunas en el Día Mundial de la Odontología

Las Tunas.- El colectivo de la Clínica Estomatológica Docente 3 de Octubre se vistió de fiesta para agasajar a técnicos, residentes y especialistas encargados de la salud bucal, como parte de las actividades en saludo al Día Mundial del Odontólogo.

En una gala político cultural, las máximas autoridades del Partido, el Gobierno, Salud Pública y el Sindicato de los Trabajadores de la Salud en el municipio cabecera, compartieron junto a estudiantes en formación y trabajadores.

La celebración denotó por la entrega de la medalla Manuel Pity Fajardo al Doctor en Ciencias Omelio Fontaine Machado, con más de 20 años de experiencia aportando a la salud bucodental desde la prevención, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, desde una amplia labor asistencial, científica, investigativa y de formación docente.

Más que una satisfacción, es un reto, aseveró el galeno «porque a partir de ahora debo ser cada día mejor en la preparación profesional y científica, en lo humano porque debemos tener en cuenta este factor para fomentar un sentido de humanismo la población, la cual debe sentir satisfacción del servicio a pesar del déficit de recursos».

También reconocieron a alrededor de una decena de profesionales por el impacto humano en la atención y tratamiento de los problemas dentales, así como de ayuda a los pacientes para desarrollar mejores regímenes de higiene bucal.

Durante el acto, la directora de la institución, la doctora Eyelin Hidalgo, rememoró el desarrollo de la especialidad en el país y su consolidación desde la asistencia integral, mientras reconoció el esfuerzo de los integrantes del colectivo a favor de la prevención de las enfermedades bucodentales que afectan a la población

Declaró además, que «a pesar de las condiciones actuales que impone el bloqueo se ofrece una atención de calidad al pueblo y se materializa el beneficio social con la extensión de servicios hasta las comunidades alejadas».

En ese espacio la directiva enalteció la calidez en las consultas, unido a la ética y el altruismo de estomatólogos, técnicos y trabajadores, en tanto ratificó que en Cuba la salud bucal es un derecho conquistado.

Cada 3 de octubre se celebra el Día del Odontólogo en reconocimiento a los profesionales que desempeñan un rol esencial en la promoción, prevención y atención de la salud bucal, una fecha que conmemora la creación en 1917 de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), considerado un hito que marcó la integración regional en el campo de la Especialidad dental.

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