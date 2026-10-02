Prepara AHS Las Tunas jornada de actividades por su 40 aniversario

Las Tunas.- La filial provincial de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Las Tunas prepara una variada agenda cultural y comunitaria en el marco de la jornada por el 40 aniversario de la organización a nivel nacional.

Según dio a conocer a Tiempo21 Ana Margarita Arada Clavería, presidenta de la filial de la AHS en el territorio, la vanguardia del joven arte en la provincia articulará acciones literarias, comunitarias, musicales y de intercambio teórico para homenajear la trayectoria del gremio.

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​Entre las principales actividades teóricas y conmemorativas previstas para la jornada central del aniversario destaca la realización de un panel de intercambio entre las jóvenes generaciones de creadores y miembros de honor de la AHS.

Asimismo, se llevará a cabo la presentación oficial del DVD del concierto del músico Freddy Laffita, miembro de honor de la organización, grabado en vivo durante el pasado mes de agosto.

A esto se suma el trabajo directo en los barrios mediante el proyecto Tony Borrego, una iniciativa habitual de la programación que traslada la labor de los asociados a las comunidades.

La celebración central incluirá la gala de aniversario con la propuesta de entregas de reconocimientos como la distinción Alma AHS, para culminar el propio día 18 con un espacio festivo de encuentro entre todos los miembros.

​Con este amplio y diverso programa de actividades, la AHS en Las Tunas ratifica su compromiso con la promoción de la joven creación artística, consolidando su sede como un espacio vital de dinamismo cultural y reafirmando el papel transformador del arte joven en el desarrollo social del territorio.

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