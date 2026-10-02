Radio Victoria recupera parte de su capacidad de transmisión

Las Tunas.- Luego de más de un mes de haberse incrementado las afectaciones en la programación debido a una avería en el sistema fotovoltaico, Radio Victoria consigue volver al aire de manera parcial y reencontrarse con sus oyentes.

La recuperación fue posible gracias al esfuerzo conjunto de especialistas y organismos que sumaron voluntades para reparar el inversor del Sistema de energía solar.

El colectivo del centro agradece especialmente el apoyo brindado por ETECSA y Radiocuba, entidades que contribuyeron de forma decisiva a la solución de las dificultades técnicas presentadas.

Asimismo, reconoce la profesionalidad, dedicación y compromiso del técnico William Vázquez Sosa y el informático Daniel Moro Campo, protagonistas de intensas jornadas de trabajo que permitieron la recuperación del servicio.

Si bien lo alcanzado hasta el momento no garantiza la autonomía energética necesaria para mantener las transmisiones durante las 24 horas del día, sí posibilita salir al aire en determinados períodos, un paso significativo en el propósito de restablecer gradualmente las capacidades de la planta, pues se buscan otras alternativas.

Radio Victoria agradece la comprensión, la paciencia y la confianza de sus oyentes durante estas semanas de silencio involuntario. Cada minuto de transmisión reafirmará el compromiso de la emisora con su propósito de informar, educar y acompañar al pueblo tunero.

Gracias por permanecer junto a nosotros. Volvemos a escucharnos.

Colectivo de la Emisora Provincial Radio Victoria