Tribunal Supremo ratifica condenas de hasta 20 años por sabotaje al sistema eléctrico en Lácteo de La Habana

Tribunal Supremo ratifica condenas de hasta 20 años por sabotaje al sistema eléctrico en Lácteo de La Habana

La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado confirmó las condenas atendiendo al grado de participación y las consecuencias económicas, que ascendieron a más de 10 millones de pesos.

Los acusados fueron sorprendidos con siete tanques de 20 litros de aceite dieléctrico y deberán cumplir además sanciones accesorias como la privación de derechos públicos y la prohibición de salida del país.

El juicio se desarrolló de manera ejemplarizante atendiendo a que estos sucesos contravienen los esfuerzos realizados por el Estado para garantizar la producción de los alimentos de primera necesidad para la población, ante la desfavorable situación energética del país causada por el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos de América.

Los acusados se adueñaron de 140 litros de aceite dieléctrico que contenía el transformador de la subestación eléctrica del Complejo Lácteo de La Habana, con el propósito de venderlo y beneficiarse de las ganancias obtenidas.

Para ejecutar el hecho se aprovecharon de la nocturnidad y de que uno de los implicados se desempeñaba como agente de seguridad del referido centro, no obstante, los demás integrantes del equipo de protección, en cumplimiento de sus funciones, los sorprendieron cuando intentaban abandonar el recinto con el aceite envasado en 7 tanques de 20 litros cada uno.

Hechos principales del caso

Delito cometido: Robo de 140 litros de aceite dieléctrico de un transformador de la subestación eléctrica del Complejo Lácteo de La Habana.

Acusados: Noerlis Agüero Aguirre, Yoel Noel Ortiz Fontes, Andy Travieso Salazar y Ramón David Cruz Grajales.Condenas: 15, 16, 18 y 20 años de privación de libertad, según grado de participación, características individuales, circunstancias concurrentes y lesividad de estos hechos.

Calificación jurídica: Sabotaje, según artículos 125 y 126 del Código Penal.

Argumentos del Tribunal Supremo Popular

Circunstancias agravantes: Participación de más de tres personas, nocturnidad y fines de lucro.

Sanciones accesorias: privación de derechos públicos, prohibición de salida del país y decomiso de bienes.

Recurso presentado: solo Noerlis Agüero Aguirre apeló; la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado ratificó el fallo.

Consecuencias económicas: Pérdidas de 10,27 millones de pesos en productos destinados a la canasta familiar y merienda escolar; reparación adicional de 81,591 pesos

La extracción provocó la paralización total de las actividades productivas del Complejo Lácteo.

(Tomado de Cubadebate)