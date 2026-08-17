Urge mejorar el manejo para transformar la ganadería

Las Tunas.- La actividad ganadera y sus resultados no están bien en la provincia de Las Tunas, donde se reporta un decrecimiento de la masa vacuna, no solo por los constantes hechos de hurto y sacrificio de ganado mayor.

La desnutrición de los animales, especialmente de terneros y hembras en edad reproductiva, es una de las causas fundamentales de las muertes y es algo que se puede resolver a corto y mediano plazos, porque la solución sí está en la mano de los tenentes.

Sembrar alimento animal de buena calidad, dígase plantas proteicas y forrajeras, es posible en los ocho municipios tuneros, a pesar de que el periodo húmedo no ha tenido las precipitaciones que se necesitan en este, el territorio menos lluvioso del país.

Y esa es la razón de mayor peso para no dejar la nutrición de los rebaños solo en los pastos naturales, lo que era factible hace unos años, pero ya no. Por eso urge que en las fincas ganaderas se destine una parte de la superficie al cultivo de caña de azúcar, King grass, tithonia, morera, moringa y otras especies.

Como la alimentación es decisiva para la producción de leche y carne, y para favorecer la gestación de las vacas, en algunos escenarios se introducen los árboles frutales y maderables que dan sombra y comida en beneficio del ganado.

Además, es importante garantizar el agua para el consumo, ya sea con la extracción mediante el uso de energía eólica o solar, o el traslado de los animales más vulnerables hasta lugares cercanos a ríos, arroyos y embalses.

En la recuperación de la actividad ganadera, también es determinante la tenencia de ejemplares de alta calidad genética para la reproducción por los métodos tradicionales, ante la carencia de nitrógenos y otros insumos que se requieren para la inseminación artificial.

La concatenación de estas y otras acciones puede ayudar a la recuperación de la ganadería en el territorio tunero; pero, más que tareas, se requiere de la voluntad y el esfuerzo de los tenentes, en cuyas manos está transformar una de las actividades económicas más importantes de esta provincia.

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