Incumple Las Tunas producción de carbón vegetal

Las Tunas.- Aunque la provincia de Las Tunas cuenta con grandes extensiones de marabú y el carbón vegetal es uno de sus principales rubros exportables, en los primeros cinco meses del año apenas se produjeron 682 toneladas del renglón, de un plan de cuatro mil 143 que se debían comercializar en el extranjero.

Según Luis Manuel Peralta Agüero, delegado del Ministerio de la Agricultura en el territorio, se incumple por la carencia de combustible y otros recursos materiales para el corte y la extracción de la planta invasora, además de diferentes especies leñosas y la algarrobilla.

A dicha situación se suma la insuficiente fuerza de trabajo en las seis entidades estatales que intervienen en la actividad; dígase las empresas de Acopio, Agroforestal, Agroindustrial de Granos y Agroindustrial municipal Las Tunas y la unidad empresarial de Flora y Fauna. Completa la relación la empresa Agroint, la única que exhibe buenos resultados en ese encargo.

En cambio, la producción de carbón para la venta a la población se sobrecumple, con 732 toneladas acopiadas hasta mayo, de un plan de 228. Sin embargo, es una cifra irrisoria frente a la creciente demanda de las familias tuneras para la elaboración de sus alimentos.

Incluso, su poca disponibilidad en las ferias agropecuarias es una queja recurrente de la población porque son los escenarios en los que se encuentra a precios módicos. En cambio, se debe recurrir al mercado informal, en el que se cotiza a tarifas muy elevadas.

Peralta Agüero acotó que, en medio de la actual crisis económico-financiera, no se podrá recuperar el ritmo productivo y agregó que la alta densidad de marabú existente en Las Tunas es suficiente para elaborar entre 15 mil y 20 mil toneladas de carbón al año.

Producir más y organizar la comercialización del renglón son dos retos para el sector agropecuario de la provincia, lo que repercutirá en una disminución de los precios y el alivio para las familias ante la inestabilidad del Sistema Electroenergético Nacional.

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