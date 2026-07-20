Persiste inestabilidad en el suministro de agua a la capital tunera

Persiste inestabilidad en el suministro de agua a la capital tunera

Las Tunas.- La falta de cloro gas, imprescindible para garantizar la potabilidad del agua del sistema El Rincón, es la causa del desabastecimiento casi total que en los últimos días tiene la ciudad de Las Tunas.

Cayojo y Piedra Hueca mantienen el abasto, pero ambos solo garantizan unos 120 litros por segundo.

Al informarlo a Tiempo21, Alexis Espinosa Fernández, el director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, explicó que se espera el arribo del producto este lunes 20 de julio.

«En cuanto llegue se restablecerá el servicio al circuito correspondiente, entregando alrededor de 500 litros por segundo desde la potabilizadora El Rincón, la principal fuente de abasto que tiene la urbe más poblada de Las Tunas».

El cloro gas que se emplea en el tratamiento del agua es un producto de alto consumo pues una tonelada solo alcanza para alrededor de tres días, refirió Espinosa Fernández.

Detalló que detrás de las irregularidades en el suministro a los territorios está, como primera causa, la política de asfixia del gobierno de Estados Unidos que complica o impide prácticamente a Cuba, casi todas las operaciones económicas y comerciales.

En el resto de los municipios la distribución de agua se mantiene, protegiendo los principales sistemas de bombeo con la corriente eléctrica una o dos veces a la semana.

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