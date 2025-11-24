24 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

La magia triunfa en Las Tunas más allá del podio

24 de Nov de 2025
 - Sheyla Arteaga Rodriguez
   8

Las Tunas.- No fue solo un festival, fue un acto de fe. En la gala de clausura del Ánfora 2025, cuando por fin se anunció que «Fantasía e ilusión», de la compañía camagüeyana Teatro Cubano de la Magia, se alzaba con el Gran Premio, el verdadero truco ya había sucedido horas antes. Un hechizo colectivo de perseverancia que convirtió a cada participante en un ganador.

El segundo lugar para «Inmortality» (Huracán Mágico, Las Tunas) y el tercero para «Domo» (del habanero Henry) fueron los reconocimientos formales, pero el espíritu de la cita se definió en los momentos informales. Los magos invitados con el micrófono en la mano agradecieron a un público al que coronaron «el mejor de Cuba» y vitorearon la supervivencia de este evento, único en su tipo en la isla.

La edición 2025 del Festival de Magia Ánfora pasará a la historia no solo por su calidad artística, sino por ser el evento de la resistencia. En los camerinos y pasillos se respiraba un ambiente de lucha contra las adversidades. Varios artistas no pudieron siquiera llegar, postrados en cama por padecimientos virales. Otros, se supo, subieron al escenario con fuertes dolores articulares y en plena convalecencia, decididos a no defraudar al público tunero. El arte, en su esencia más pura, se midió en entrega y sacrificio.

Aunque el espíritu fue de comunidad, la competencia destacó a los mejores en sus especialidades. El reparto de premios por categorías pintó un mapa del talento nacional:

· Cartomancia: Rey David Veitía (Las Tunas).
· Grandes Ilusiones: Rodelay León Figueredo (Las Tunas).
· Manipulación: Julio César Véliz (Las Tunas).
· Pequeñas Ilusiones: Eduardo Cintra Gómez (Camagüey).
· Actuación Femenina: Anayaris Camila Suárez Cisneros (Las Tunas).
· Magia Cómica: Emilio Javier Rodríguez Galindo (Camagüey).

Con el compromiso renovado de los participantes y la promesa de la Comisión Organizadora de redoblar esfuerzos, la magia cubana demostró que su principal ilusión es perdurar. Y cada noviembre, Las Tunas se consolida no solo como sede, sino como el santuario donde ese pacto mágico se renueva, con la distinción de quien resiste y crea, contra todo pronóstico.

 

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

 

Temas: Festival Ánfora 2025 - Las Tunas

Últimas noticias

Aldo Castel y Cuba se medirán a Argentina rumbo al Mundial Qatar 2027

La selección nacional masculina de baloncesto de Cuba se prepara para un nuevo desafío en la ruta clasificatoria de FIBA Américas hacia la Copa del Mundo Qatar-2027. El próximo 27 de noviembre, el Coliseo de la Ciudad Deportiva en La Habana será escenario del duelo entre los cubanos y la poderosa escuadra de Argentina, en un choque que marcará el inicio del camino en el Grupo D del evento.

Los oficios y su valor imprescindible para la sociedad

En este mundo cada vez más desarrollado y digitalizado, tendemos a valorar las profesiones académicas y a relegar al olvido los oficios, sin embargo, los oficios manuales en muchos casos sustentan nuestra calidad de vida y la seguridad de nuestro hogar.

Los Leñadores vuelven a silenciar a los Toros

Los Leñadores de Las Tunas firmaron este sábado en el estadio Cándido González una victoria categórica de 5×0 sobre los Toros de Camagüey, apoyados en un gran pitcheo y una ofensiva oportuna que les permitió alcanzar su triunfo número 31 en la Serie Nacional de Béisbol 64.

Más leido

Otras Noticias

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *