Vence rapero tunero en festival nacional

Las Tunas.- Recientemente, el tunero Marcos Rafael García Valera, Mason en el universo artístico, obtuvo el primer lugar del I Festival Nacional Cuba Freestyle, desarrollado en La Habana, competición que reunió a 11 contendientes, de diez provincias del país, luego de un proceso de eliminatorias que inició con 150 videos de inscripciones.

El certamen fue organizado por Oralitura Habana, el artista Lokillo y la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en la nación. Con sede en el Pabellón Cuba, tuvo una enorme aceptación por parte del público.

Según refirió García Valera, la lid tuvo un formato Red Bull e incluyó rondas de temáticas, personajes contrapuestos, minutos libres y mucho más. “Para mí es el premio a ocho años de esfuerzo, disciplina y superación”, expresó el vencedor del Balcón de Oriente.

Mason gana cada día más adeptos, pues es capaz de sorprender con un estilo variado e improvisar sobre cualquier tema a una velocidad asombrosa. A los 18 años se convenció de que este camino de rimas y agilidad mental sería su destino. Desde entonces se ha imbuido en el estudio y la superación.

“Observaba ´batallas´ realizadas en diferentes países y entrenaba hasta cinco horas diarias en casa. Si salía al patio, rapeaba con todo lo que había allí, desde plantas, perro, personas que pasaban por la calle… Si debía ir desde mi hogar (en el reparto Pena) hasta el de mi abuela (detrás de la Universidad de Ciencias Médicas), iba a pie practicando. Si tenía tiempo libre en el trabajo, rapeaba.

Luego, nos encontrábamos en el parque Vicente García los que asumíamos este arte. También iba a Holguín, Santiago de Cuba y otros territorios, para intercambiar saberes con diferentes colegas”, explica.

Varios son los premios cultivados por este joven, entre los que figura ser vencedor del festival Traqueando (Camagüey) y el taller – concurso de freestyle Barra y verso (Guantánamo). Este año, incluso, resultó campeón del festival Palabras, estuvo en el Red Bull Nacional y ganó alrededor de cinco campeonatos de plaza.

Él es maestro de profesión, graduado de Español – Literatura. El dominio de recursos literarios y un nutrido vocabulario son fortalezas en su quehacer. Además, posee composiciones propias en diferentes géneros, pues es capaz de interpretar bolero, balada u otra sonoridad. “Más que nada se trata de vocación», concluyó.

En el I Festival Nacional Cuba Freestyle, desarrollado en La Habana también resultaron laureados Royal (Matanzas) y Atrida (La Habana), con el segundo y tercer premios, respectivamente, mientras Mob, de la Capital, conquistó el Premio de la Popularidad.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube