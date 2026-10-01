RadioCuba, 31 años de compromiso con las comunicaciones

Las Tunas.- En el aniversario 31 de RadioCuba, empresa responsable de garantizar las transmisiones de radio y televisión en el país, sus trabajadores reciben la fecha inmersos en importantes retos asociados al sostenimiento de los servicios y la transformación de la matriz energética.

En el territorio, el colectivo reafirma su compromiso de llevar señales con calidad a la población, pese a las limitaciones que impone el complejo escenario económico. Así lo expresó Luis Sierra Santisteban, jefe de la División Provincial de RadioCuba.

«Queremos agradecer las muestras de cariño, reconocimiento y las felicitaciones que nos han llegado en este aniversario 31 de fundada nuestra empresa. Llegamos a un momento en el que la complejidad económica que vive el país nos afecta igual que al resto de los sectores.

“El cerco energético recrudecido por parte del gobierno de los Estados Unidos impacta de manera directa en la estabilidad de las señales de radio y televisión. Esto nos obliga a impulsar un cambio en la matriz energética de RadioCuba. Hemos avanzado y ya contamos con módulos fotovoltaicos instalados en diez sitios.

“Las perspectivas son continuar el proceso inversionista e incorporar estos sistemas en otros lugares donde identificamos potencialidades para utilizar la energía solar como fuente de alimentación de los transmisores. Próximamente debemos avanzar en los municipios de Amancio y Puerto Padre, como parte de esta política que impulsa el país.

“Es un nuevo aniversario y, al mismo tiempo, un año de grandes retos para el colectivo, que debe enfrentar desafíos en múltiples ámbitos. Persisten limitaciones para la importación de piezas de repuesto y componentes, situación que tiene un origen bien identificado en el bloqueo económico impuesto a Cuba.

“Reiteramos nuestro agradecimiento al pueblo por su comprensión y apoyo. Extendemos igualmente la gratitud a la emisora Provincial Radio Victoria y a las de los municipios, a los telecentros Tunas Visión y Canal Azul y a nuestros compañeros de trabajo por las muestras de aprecio hacia la labor que realizamos”.

Conscientes de las molestias que generan en los ciudadanos las interrupciones e inestabilidades de las señales de radio y televisión, en RadioCuba se redoblan los esfuerzos para sostener los servicios con la mayor estabilidad posible. La incorporación de sistemas fotovoltaicos en las plantas transmisoras responde a ese propósito: disminuir la dependencia de las fuentes tradicionales de energía, elevar la confiabilidad de las transmisiones y ofrecer una respuesta concreta a una de las principales preocupaciones de la teleaudiencia y radioyentes.

/abl/