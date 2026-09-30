César A. Pérez desafía a la élite en Querétaro

Las Tunas.- El Maestro FIDE César Alejandro Pérez Rodríguez (ELO 2399) participa en el Festival Nacional e Internacional de Ajedrez “Querétaro 2026” (ITT Grupo B), un certamen que reúne a figuras de México, Cuba y Costa Rica.

El torneo destaca por su nivel competitivo, con la presencia de Grandes Maestros, Maestros Internacionales y otros titulados que garantizan un espectáculo de alto nivel. En la primera ronda, César se midió con el GM cubano Elier Miranda Mesa (ELO 2449), en una partida estratégica que terminó en tablas (½ – ½).

Este resultado, considerado un empate de oro, le otorga puntos valiosos y confirma su preparación para enfrentar a rivales de prestigio. La lista de participantes incluye a GM Juan Carlos González Zamora (México), GM Juan Carlos Obregón Rivero (México), GM Elier Miranda Mesa (Cuba), FM César Alejandro Pérez Rodríguez (Cuba), FM Roberto Alejandro Ramos Silvera (Cuba), CM Jesús Daniel Díaz Guerrero (México), FM Sebastián Angulo Pérez (Costa Rica), CM Miguel Ángel López García (México), CM Fernando Cortés Medina (México) y WFM Guadalupe Montaño Vicente (México).

Con cinco rondas más por delante, César mantiene la mira en escalar posiciones y dejar en alto a Las Tunas. En la segunda ronda, se enfrentará al CM mexicano Fernando Cortés Medina (ELO 2072).

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