Leñadores pelean hasta el final en un duelo decidido por Yasiel Santoya

Leñadores pelean hasta el final en un duelo decidido por Yasiel Santoya

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas vendieron cara su derrota en el estadio Latinoamericano, donde los Industriales con un batazo oportuno de Yasiel Santoya se impusieron 4×3 y se mantuvieron en la cima de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

El abridor Enyer Fernández logró contener a la ofensiva azul durante buena parte del desafío, aunque su descontrol en momentos puntuales abrió la puerta a las primeras amenazas capitalinas.

El estallido ofensivo de los Leñadores llegó en el quinto inning: Henry Quintero desapareció la pelota con un corredor en circulación y puso a ganar a los tuneros. Ese batazo parecía cambiar el destino del choque.Pero Industriales, fiel a su estilo, respondió con sangre fría. Un jonrón de Roberto Álvarez con dos hombres en base devolvió la ventaja a los Leones y dejó el duelo listo para un cierre dramático.

En el noveno episodio, con el Latinoamericano en tensión, Yasiel Santoya conectó el sencillo que dejó tendidos a los tuneros. El relevista Jordan Williams se acreditó la victoria tras 2.1 entradas de dominio, mientras Yankiel Mauris cargó con el revés al permitir el imparable decisivo.

Con este triunfo, los Leones sumaron su quinto éxito del torneo y el segundo consecutivo frente a Las Tunas.

La ofensiva azul conectó diez imparables y volvió a mostrar su capacidad para producir en los momentos de presión. El abridor Andy Vargas trabajó 6.2 entradas de calidad, con seis hits permitidos y tres carreras, manteniendo a su equipo en juego hasta que la ofensiva respondió.

En el Calixto García, los Cocodrilos de Matanzas frenaron una cadena de ocho derrotas al vencer 7×3 en diez entradas a los Cachorros de Holguín.

En el 26 de Julio, los Cazadores de Artemisa noquearon 13×3 a los Huracanes de Mayabeque, apoyados en un ataque de 15 indiscutibles.

La tabla muestra a Industriales fitme en la cima con balance de 18-9, luego a dos juegos completos se ubican los Leñadores con 16-11 y en el tercer puesto marcha Holguíncon 14-13. En zona de clasificación, con margen para escalar se encuentra Artemisa con 12-14 y Mayabequecon 12-15. En el sótano se ubica Matanzas 8-18.

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