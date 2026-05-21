Cinco tuneros estarán en la Copa Cuba 2026

Las Tunas.- La Copa Cuba de Atletismo se disputará los días 21 y 22 de mayo en el estadio Panamericano de La Habana, como otro momento importante en la ruta de preparación de los exponentes de nuestro campo y pista, camino a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. En esta ocasión, la mirada estará puesta en la delegación de Las Tunas, que presenta un quinteto de lujo.

En este torneo participarán los tuneros Reynaldo Espinosa Colás (100/200 m), Yander Herrera Machín (110 metros con vallas), Yoandys Lescay Pardo (400 mp), Marian López Guisao (1500 metros planos) y José A. Tamerón (10 000 metros planos).

El programa del evento contempla dos jornadas competitivas, el jueves 21 y el viernes 22. La primera fecha será crucial para los velocistas y vallistas.

Será un excelente escenario para la búsqueda de marcas que permitan a los atletas mejorar en el ránking de clasificación hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Terminarán las pruebas múltiples y se disputarán además los eventos de 200 metros, 400 con vallas, salto de longitud y las postas, cerrando así un fin de semana de alto nivel competitivo para el atletismo cubano.

/lrc/