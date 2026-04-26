Cátedra de Medicina Genómica en Las Tunas, ocho años de excelencia académica

Las Tunas.– Miembros fundadores, profesores, investigadores y estudiantes celebraron el octavo aniversario de la Cátedra Multidisciplinaria de Medicina Genómica, presidida por el prestigioso Doctor en Ciencias Orlando Rafael Serrano Barreda.

En la ocasión, el Máster en Ciencias Erick Rondón Sánchez, director de Extensión Universitaria del centro de altos estudios de la medicina en Las Tunas, felicitó a los integrantes y reconoció el impacto de la Cátedra como espacio pionero en Cuba, consolidado por el rigor científico y la vocación humanista.

«Lo que nació como un proyecto visionario el 25 de abril de 2018, es hoy referencia nacional en la formación de competencias en tecnologías ómicas, el fomento de la medicina personalizada y el desarrollo del conocimiento más avanzado», destacó Rondón Sánchez.

Asimismo, felicitó al doctor Orlando Rafael Serrano Barreda, especialista de Segundo Grado en Inmunología, por su liderazgo, dedicación y capacidad de soñar en grande. Gracias a su visión y entrega, la Cátedra mantiene protagonismo, forma talento joven, teje redes de colaboración internacional y acerca la medicina genómica al quehacer académico local.

Rondón Sánchez subrayó que el amplio trabajo de este espacio vincula la ciencia de vanguardia con la práctica clínica cotidiana, «a través de cursos en diversas modalidades, eventos científicos y publicaciones, entre otras actividades académicas, como expresión de una Cátedra viva, dinámica y comprometida con la excelencia y el desarrollo del Sistema de Salud a nivel provincial y nacional».

«La Cátedra de Medicina Genómica demuestra que la Universidad se extiende y se transforma cuando la investigación y el empeño por enseñar se unen», agregó.

Finalmente, desde el área de Extensión Universitaria, exhortó a continuar formando nuevas generaciones, dar respuestas desde la genómica a los grandes desafíos de la Salud Pública y la Medicina Cubana, e irradiar el saber más allá de las aulas, acercando la medicina de precisión a toda la comunidad universitaria y social.

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