Profesionales de Las Tunas, solidarios hacia La Habana

Las Tunas. El personal de Enfermería, que desempeña un papel importante en las instituciones sanitarias, se distingue hoy por muestras de solidaridad y humanismo en un grupo de profesionales de Las Tunas que se trasladaron a la capital del país, en apoyo a labores asistenciales.

En esta oportunidad la jefa del Departamento de Enfermería en Las Tunas, la Licenciada Jhoannys Diéguez Peña, reconoció el valor de quienes avalados por sus conocimientos y habilidades serán responsables del bienestar, la seguridad y recuperación de los pacientes.

Agregó que «ante el llamado del país para la prestación de los servicios en La Habana, realizamos la convocatoria con los enfermeros tuneros y mostraron su disposición, seleccionando en el territorio inicialmente un grupo de 15 profesionales.

Licenciada Jhoannys Diannurys Diéguez Peña, jefa de la Sección provincial de Enfermería.

«En la delegación se distinguen 14 jóvenes que bajo el compromiso ético de su labor, ratificaron su voluntad de trabajar y brindar lo mejor de sí para poner en alto el valor de la enfermería de la provincia».

Significó Diéguez Peña que en el grupo están representados los territorios de Colombia, Amancio, Majibacoa, Manatí, Puerto Padre, Jesús Menéndez y el municipio cabecera, esta vez pertenecientes a la Atención Primaria de Salud y algunos de instituciones del segundo nivel, entre ellos emergencistas e intensivistas, capaces de brindar una atención calificada a la población que atenderán.

El personal de Enfermería de Las Tunas es reconocido por su preparación científica y técnica y su entrega al trabajo, incrementando la calidad y la seguridad en los diferentes servicios asistenciales.

