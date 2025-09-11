El pupilo de Reiter Téllez hizo historia en el Mundial de Tiro con Arco

Las Tunas.-El arquero Hugo Franco y su entrenador, el tunero Reiter Téllez, viajaron juntos miles de kilómetros hasta la ciudad surcoreana de Gwangju para cambiar la historia del tiro con arco cubano.

Franco y Téllez lo soñaron y luego lo convirtieron el realidad. El pinareño tuvo el mejor desempeño de su vida al avanzar hasta la tercera ronda de la eliminatoria. Allí fue venciendo obstáculos y primero derrotó al saudí Mansour Alwi (6-0) y luego al doble medallista olímpico francés Jean-Charles Valladont (6-2).

En el moderno Centro Internacional de Tiro con Arco de Gwangju, Hugo cedió en el tercer match ante el número 12 del ranking, el español Andrés Temiño (1-7). Sin dudas, un enfrentamiento complicado para el cubano.

Reiter ve este resultado como un paso más en el crecimiento de Hugo.

“Ya los contrarios conocen a Hugo y saben que es competidor difícil y que en los momentos grandes de crece. Este resultado fue una muestra del crecimiento del tiro con arco y la continuidad de lo que alcanzamos en París 2024”.

“Siempre se puede hacer algo más, pero nos vamos contentos porque sabemos cual es el camino. Estoy seguro de que si nos insertamos en más eventos como las Copas del Mundos para competir contra los mejores llegarán buenos resultados”.

El premio para Hugo Franco fue conseguir el mejor resultado de un cubano en los Mundiales de Tiro con Arco al concluir en el puesto 17.

