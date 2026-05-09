Reynaldo Espinosa brilla en la preparación rumbo a Santo Domingo 2026

Las Tunas.- El velocista tunero Reynaldo Espinosa confirmó su condición de figura dentro del atletismo cubano al dominar las pruebas de 100 y 200 metros en la más reciente confrontación del equipo nacional, parte del plan de preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

En los 200 metros, Espinosa registró un tiempo de 20.67 segundos, su mejor marca personal. Mientras, en los 100 metros paró el cronómetro en 10.21 segundos. En esa prueba fue escoltado por Giorvis Domínguez (10.50) y York Suárez, integrante del equipo nacional de discapacitados, con 10.73.

El semifinalista olímpico en París 2024 también dejó huella en la Copa de Titanes de Mérida, celebrada en abril de 2026, donde pulverizó la marca de la competencia al detener el cronómetro en 20.86 segundos. En esa ocasión superó a Eduardo Carrillo (21.59), del club anfitrión, y a Ángel Cohuo (21.86), de Chetumal. Además, se adjudicó el oro en los 100 metros.

Con actuaciones de este calibre, Espinosa se consolida como una de las cartas más fuertes del atletismo cubano, disciplina que buscará protagonismo y medallas en la cita centrocaribeña de Santo Domingo 2026, donde la velocidad promete ser uno de los grandes atractivos del verano deportivo.

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