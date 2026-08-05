Yander Herrera Machín, carta fuerte de Cuba en Santo Domingo 2026

Las Tunas.- El tunero Yander Herrera Machín volvió a demostrar que está recuperando su mejor versión y se clasificó para la final de los 110 metros con vallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

El joven cubano dominó su semifinal con autoridad, cruzando la meta en 13.70 segundos, tiempo que le permitió imponerse en su heat y conseguir el segundo mejor registro entre todos los finalistas.

La actuación tuvo un valor añadido: Herrera rebajó de manera considerable su mejor marca de la temporada, pues había llegado a la cita regional con 14.02 segundos como registro más destacado en 2026 y ahora lo redujo en más de tres décimas, confirmando la positiva recuperación que viene experimentando.

La clasificación de Herrera fue una de las notas más alentadoras para Cuba en la jornada del atletismo. Aunque no partía entre los principales favoritos al título, su desempeño lo coloca como un serio aspirante a luchar por las medallas en la final de este miércoles.

El tunero, campeón panamericano júnior en 2025, atravesó un año complicado marcado por lesiones que frenaron su progresión y lo mantuvieron alejado de las pistas durante buena parte de la temporada.

Sin embargo, poco a poco ha ido recuperando su nivel competitivo y en Santo Domingo está demostrando que vuelve a estar en condiciones de medirse con la élite regional.

Con la confianza que le dejó su actuación en semifinales y la notable mejora en su rendimiento, Cuba tendrá en Yander Herrera una de sus principales cartas para pelear por el podio en la final de los 110 metros con vallas.

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