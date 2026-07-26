Tuneros en Santo Domingo 2026 (XIX): Sunaylis Nikle 

Las Tunas.- Sunaylis Nikle se consolidó como una de las grandes figuras del hockey sobre césped en Cuba, con una trayectoria marcada por liderazgo, entrega y resultados que la colocan entre las mejores atletas colectivas del país.

Nacida en Las Tunas, se convirtió en una de las principales hockistas que ha dado esa provincia, símbolo de disciplina y talento.

Durante varios años fue capitana de la selección nacional, rol que desempeñó con autoridad y respeto dentro y fuera de la cancha.

Bajo su conducción, el equipo alcanzó momentos memorables, como el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, donde anotó el gol decisivo en la final frente a México. Su capacidad para asumir responsabilidades en los partidos más tensos la convirtió en referente para sus compañeras y en orgullo para el deporte tunero.

Aunque ya no ostenta la capitanía, su experiencia y calidad siguen siendo pilares dentro del conjunto cubano. En San Salvador 2023 formó parte de la escuadra que conquistó la medalla de plata, y ahora se prepara para nuevos retos en Santo Domingo 2026, con la aspiración de devolver a Cuba el título regional.

Nikle ha sido reconocida como mejor atleta femenina en deportes colectivos de Cuba, distinción que refleja su impacto en el hockey nacional. Su estilo de juego, fuerte en defensa y con capacidad de sorprender en ataque, la mantiene como una pieza clave en la estrategia del equipo.

Más allá de los resultados, Sunaylis Nikle representa la continuidad de una tradición tunera en el hockey sobre césped, y su legado inspira a nuevas generaciones que buscan seguir sus pasos en un deporte donde la entrega y el sacrificio son esenciales.

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