César Alejandro Pérez jugará el Torneo Internacional Cadereyta 2026

Las Tunas.- El Maestro FIDE tunero César Alejandro Pérez Rodríguez intervendrá los días 25 y 26 de julio en el Torneo Internacional de Ajedrez Cadereyta, con sede en Querétaro, México, un certamen que reunirá a figuras de relieve del continente.

El abierto de Cadereyta no solo será un espacio competitivo, sino también un festival cultural del juego ciencia, con talleres y actividades paralelas que buscan acercar la disciplina a nuevos públicos.

La cita contará con la presencia de 11 ajedrecistas, entre ellos cuatro Grandes Maestros de prestigio: Juan Carlos Obregón, Elier Miranda, Luis Ernesto Quesada y Kevin Cori, lo que garantiza un nivel de exigencia superior.

La modalidad escogida será la de ajedrez rápido, con 40 minutos para cada jugador y un total de seis rondas bajo el sistema suizo.

Este formato obliga a los participantes a desplegar rapidez de cálculo y precisión táctica en cada movimiento, lo que convierte cada partida en un verdadero pulso de nervios y estrategia.

Para César Alejandro, el torneo representa una oportunidad de medir fuerzas frente a rivales de alto rango y continuar consolidando su trayectoria internacional.

Su presencia en este evento confirma la creciente inserción de los ajedrecistas cubanos en escenarios competitivos fuera de la Isla, donde buscan ganar experiencia y sumar resultados que fortalezcan su carrera deportiva.

El Cadereyta Internacional se perfila así como un espacio de intercambio y aprendizaje, en el que la juventud y la experiencia se darán cita en un mismo tablero, con la expectativa de ofrecer un espectáculo atractivo tanto para especialistas como para aficionados del ajedrez.

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