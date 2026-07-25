Sunailys Nikle y Yoandys Lescay afrontan sus cuartos Juegos Centroamericanos

Las Tunas.- Los atletas tuneros Sunailys Nikle y Yoandys Lescay se alistan para escribir un nuevo capítulo en sus carreras al confirmar su presencia en sus cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que en 2026 tendrán como sede a Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto.

Esta cita no solo representa un desafío más en sus trayectorias, sino que los consolida como dos de las figuras más experimentadas y respetadas del deporte tunero, llevando con orgullo el nombre de la provincia de Las Tunas a la máxima justa regional.

Sunailys Nikle Coronit es una pieza fundamental en la selección femenina de hockey sobre césped y su historial en estos juegos habla por sí solo.

En su debut en Veracruz se colgó la medalla de oro y en su momento más glorioso llegó en Barranquilla 2018, cuando anotó el gol decisivo en la final ante México para sellar el triunfo por 1-0 y colgarse el título, un logro que la catapultó a ser elegida como la mejor atleta femenina en deportes colectivos de Cuba ese año.

En la edición de San Salvador 2023, volvió a ser protagonista al marcar en la final, aunque en aquella ocasión la fortuna no estuvo de su lado y el equipo cayó en la tanda de penales, conformándose con la plata.

De cara a Santo Domingo 2026, Nikle llega como una de las tres tuneras convocadas y su experiencia será vital para que el combinado nacional busque recuperar la corona, defendiendo con garra y oficio su puesto en la ofensiva.

Por su parte, Yoandys Alberto Lescay Pardo ha hecho del atletismo su pasión y de los 400 metros su especialidad, aunque su versatilidad lo ha llevado a destacar en los relevos.

Su consagración regional llegó temprano, en Veracruz 2014, cuando con apenas 20 años formó parte del cuarteto que conquistó el oro en el relevo 4×400 metros, estableciendo además un récord centroamericano con un tiempo de 3:00.70 minutos que aún perdura en la memoria de los aficionados.

Tras un período de pausa en su carrera, Lescay demostró su resiliencia regresando a los primeros planos con títulos en la Copa Cuba de 2023 y 2024, lo que le garantizó un lugar en la selección para la próxima cita.

En Santo Domingo, su velocidad y temple serán claves en las pruebas de relevos 4×100 y 4×400 mixto, donde su capacidad para transmitir confianza al equipo joven será tan importante como su zancada en la pista.

La presencia simultánea de Sunailys Nikle y Yoandys Lescay en estos cuartos juegos no es casualidad, sino el reflejo de una carrera sostenida y llena de sacrificios que los ha mantenido en la élite durante más de una década.

Mientras Nikle busca la revancha y convertir la plata de 2023 en oro, Lescay aspira a ampliar su leyenda con nuevas medallas que engrosen un palmarés ya de por sí envidiable.

Más allá de los metales, ambos atletas tuneros representan la resistencia, el orgullo y un ejemplo vivo para las jóvenes promesas, demostrando que el deporte cubano sigue vigente con figuras que, edición tras edición, se niegan a bajar los brazos y siguen soñando con lo más alto del podio centroamericano.

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