Claudia Tarín llega al Benfica

Las Tunas.- La tunera, Claudia Tarín, internacional cubana de voleibol, firmó contrato hasta 2027 con el Sport Lisboa e Benfica, actual campeón de la Liga portuguesa femenina, reforzando un plantel que busca consolidarse en Europa.

La jugadora tunera se incorpora a un club histórico que apuesta por mantener su hegemonía nacional y avanzar en competiciones continentales.

Tarín, de 1.89 metros de altura y atacadora auxiliar, fue presentada oficialmente como nueva integrante del Benfica Voleibol Femenino. Su contrato se extiende hasta 2027, lo que garantiza estabilidad y continuidad en un proyecto que busca potenciar el nivel competitivo del equipo lisboeta.

Claudia ha recorrido un camino internacional sólido: jugó en la Liga Turca con Edremit Belediyesi, en Hungría con Újpesti TE y en Rumanía con CSM Lugoj, además de ser pieza clave en la Selección Nacional de Cuba, donde se ha distinguido por su potencia ofensiva, capacidad de bloqueo y liderazgo competitivo.

La llegada de Claudia Tarín supone un refuerzo estratégico en la ofensiva del Benfica, aportando experiencia internacional y versatilidad en ataque y defensa. Su presencia será clave para los objetivos inmediatos del club: revalidar el título nacional y avanzar en las fases finales europeas.

El Benfica destacó en su comunicado oficial el “gran entusiasmo y confianza en el talento de Claudia Tarín”, augurando una etapa marcada por “grandes éxitos y títulos ganados con un águila en el pecho”.

El club portugués agregó que la llegada de Tarín representa “otro refuerzo de calidad para un Benfica que sigue apostando por un equipo capaz de discutir todos los títulos”.

Además, se destacó el entusiasmo de la institución por contar con una atleta que combina potencia ofensiva, efectividad en la recepción y capacidad de bloqueo, cualidades que la han convertido en una referencia internacional.

El Sport Lisboa e Benfica, fundado en 1904, es uno de los clubes más emblemáticos de Portugal, con presencia en múltiples disciplinas deportivas.

En voleibol femenino, el equipo ha logrado consolidarse como protagonista de la Liga Solverde.pt, donde en la temporada 2025/26 fue campeón nacional y también conquistó la Supertaça Femenina.

El club lisboeta cuenta con una plantilla que combina talento portugués y refuerzos internacionales.

Jugadoras como Joana Garcez, Mariana Garcez y Alice Clemente han sido convocadas a la selección nacional, lo que refleja la calidad de su cantera y la proyección internacional del equipo.

Además, el Benfica participa regularmente en torneos europeos como la CEV Challenge Cup y la CEV Champions League, donde busca consolidar su prestigio continental.

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