Portada » Noticias » Deporte » Reconocen a los mejores atletas y deportes en la EIDE «Carlos Leyva» en 2025

Las Tunas.- La Escuela de Iniciación Deportiva Escolar «Carlos Leyva González», de Las Tunas, celebró este jueves la premiación a los mejores deportistas y deportes del año 2025.

La gala estuvo marcada por un ambiente de orgullo y reconocimiento hacia los atletas que, con esfuerzo y disciplina, lograron resultados relevantes tanto en competencias nacionales como internacionales, dejando en alto el nombre de la provincia y de Cuba.

Entre los más destacados se encuentra la taekwondoca Hailenid Sierra Viltres, quien conquistó medallas en el Festival Habana, el Open Habana, el Panamericano de México y la Copa Kukkiwon celebrada en Cuba. Además, participó en el Mundial de Arabia Saudita, donde se ubicó en el puesto 32 siendo aún escolar, y sumó títulos en los Juegos Escolares Nacionales y en el Open Internacional de La Habana.

En ciclismo brilló Saray Velázquez Parras, recordista nacional en los Juegos Escolares Nacionales (JENAR) con seis medallas en su haber, mientras que Kelvin Salina Suárez se consagró tricampeón en la edición 61 de los Juegos Escolares y fue convocado a la selección nacional de levantamiento de pesas.

El tiro con arco también tuvo protagonistas como Elaimis García Ramos al sumar seis preseas en el evento nacional y un bronce por equipo mixto en el Panamericano Juvenil. A su lado, Luis Javier Sánchez Lozada alcanzó nueve medallas en los Juegos Nacionales Juveniles y aseguró su participación en el Panamericano de Asunción tras clasificar en Argentina.

En el atletismo, Yander Luis Herrera Machín se convirtió en figura al ganar los 110 metros con vallas y los 200 metros planos en el Jesús Molina, además de imponerse en Rusia con una marca de 13.37 segundos, octava mejor del mundo en la categoría sub-20, y lograr el oro y récord en el Panamericano de Paraguay. Marian Yanet López Guisao también sobresalió con títulos en los 1500 metros planos y los 3000 metros con obstáculos, donde registró la tercera mejor marca histórica de Cuba, clasificándose a los Panamericanos.

El taekwondo tuvo otra representante de lujo en Yohana Hernández Ramos, quien obtuvo oro en la Copa Kukkiwon TK3, en el Torneo Abierto de Honduras y en el Open Habana, además de plata en la Copa Internacional de La Habana y un séptimo lugar en el Panamericano.

En tiro deportivo, Adianet Samela López Santiesteban logró oro por equipos y bronce individual en los Juegos Nacionales Juveniles, además de ser plata en la primera categoría y bronce en el clasificatorio de El Salvador. También obtuvo el cupo al Centroamericano de Santo Domingo.

El para-atletismo vivió un momento histórico con Aaron Arturo Marrero Escocia, primer tunero en clasificar a un evento multidisciplinario juvenil y coronarse campeón Parapanamericano en Santiago de Chile 2025.

Los entrenadores también fueron reconocidos por su labor. Daineris Suárez Torres obtuvo resultados relevantes en el para-atletismo con 12 medallas y acompañó al primer tunero campeón Parapanamericano juvenil, Aaron Marrero.

Ramón Acosta Osorio logró 18 medallas en ciclismo durante los JENAR y coronó la categoría escolar por provincias, además de participar en la Sordo Olimpiada de Tokio.

Aliuska Avilés Prado llevó al equipo escolar femenino de taekwondo al segundo lugar nacional y alcanzó cinco medallas internacionales, mientras que Abelardo Lago Soca guió al tiro con arco a 19 medallas en los Juegos Nacionales Juveniles y al podio panamericano.

La gala incluyó menciones especiales, como la otorgada a Cristian Carmenate García por ubicar al triatlón en el tercer lugar integral nacional, y a la Subdirección de Actividades Deportivas por lograr avances históricos en los resultados escolares, con 21 medallas de oro, tres deportes en el podio y 17 atletas promovidos a centros nacionales.

La premiación de la EIDE «Carlos Leyva» en 2025 no solo reconoció medallas y récords, sino también el compromiso de una institución que sigue formando generaciones de atletas tuneros capaces de dejar huella en Cuba y el mundo.

/lrc/

