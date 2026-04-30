Los Leñadores afinan estrategia para la IV Liga Élite

Las Tunas.- Tras apenas unas jornadas de acondicionamiento, los subcampeones de la Liga Élite de béisbol cubano, los Leñadores, se enfrentan al reto de integrar refuerzos y extender la preparación física en plena competencia.

Rolando Ponce de León, preparador físico del conjunto tunero, explicó en entrevista exclusiva a Tiempo21 el diseño de cargas. “Hoy se cumplen diez días de preparación para 40 juegos. Es un período sumamente corto”, reconoció. «Lejos de ser una excusa, esa realidad obligó a un plan meticuloso».

Ante la imposibilidad de una larga pretemporada, el cuerpo técnico diseñó dos microciclos de cargas medias que permitan sostener el rendimiento y alcanzar el pico de forma en la etapa decisiva. “Nosotros lo que hicimos fue un diseño dentro de la competencia”, explicó.

“Mantener al menos dos microciclos de cargas medias para que los atletas sean capaces de abrir el espacio competitivo y llegar bien al tramo final”.

Ponce de León fue enfático. «La meta no es arrancar bien, sino terminar mejor. Completar una buena forma y podamos discutir el título, que es el objetivo único y principal de nosotros”, sentenció.

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