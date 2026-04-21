Los Leñadores de Las Tunas se refuerzan para la IV Liga Élite

Los Leñadores de Las Tunas se refuerzan para la IV Liga Élite

Las Tunas.- El colectivo de dirección de los Leñadores de Las Tunas eligió a los siete peloteros de refuerzos que a partir de ahora defenderán los colores verde y rojo en la cuarta edición de la Liga Élite del Béisbol Cubano (LEBC). La máxima aspiración del conjunto tunero es llegar a la finalísima del torneo.

En el primer llamado, el mentor Abeysi Pantoja se decantó por el relevista espirituano Yankiel Mauri.

Mauri ha sido puntal en los resultados de su equipo en la Serie Nacional y ahora con los tuneros tratará de hacer el mismo trabajo. Con los Gallos en la Serie 64, Yankiel ganó siete juegos, perdió dos y salvó otros siete para verse implicado en 14 de las victorias de su conjunto. Su promedio de carreras limpias fue de 1.40 en 174 innings de actuación.

La segunda opción de los tuneros fue Islay Sotolongo, lanzador abridor de Cienfuegos.

Sotolongo abrió 13 juegos, ganó siete y perdió cinco. Además, salvó dos choques en siete salidas como relevista. En la tercera oportunidad llegó el receptor Fernando de la Paz, un jugador que puede aportar desde la defensa con 27 jugadores cogidos robando. No destaca por su bateo al promediar .271 con 59 hits, 22 extrabases y 24 carreras impulsadas.

En la cuarta ocasión, Abeysi se decantó por Mailon Tomás Alonso, pero este no jugará por problemas personales. El jugador de Villa Clara se encontraba en la bolsa y ahora se espera por una respuesta de la Comisión Nacional para aprobar a otro pelotero.

El pitcher Enyer Fernández fue el convocado en la quinta ronda. El guantanamero es abridor habitual de los Indios y en su última temporada ganó cinco partidos, perdió cuatro, tuvo un alto promedio de carreras limpias de 5.68, ponchó a 53 y regaló 45 boletos.

En la sexta ronda, el llamado fue Osmar Caruncho, jardinero de Villa Clara. Caruncho bateó para .358, ligó 78 indiscutibles —de ellos 25 extrabases— e impulsó 42 carreras.

Las Tunas cerró la séptima vuelta llamando a sus filas al lanzador camagüeyano Rodolfo Soris.

Rodolfo tuvo 14 juegos iniciados con seis victorias y cuatro derrotas, le batearon para .288 y tuvo un promedio de carreras limpias de 4.29.

La etapa clasificatoria de esta IV LEBC se disputará del 2 de mayo al 19 de junio, con 40 juegos por equipo en subseries de cuatro partidos. Además, la fase semifinal se llevará a cabo del 21 al 30 de junio, y la final se disputará del 2 al 10 de julio. Ambas fases se desarrollarán bajo el sistema competitivo de siete juegos y se impondrá el conjunto que primero llegue a cuatro victorias.

Esta IV Liga Elite será clave para la selección del equipo que representará a la isla en los muy cercanos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, principal evento del año para el deporte cubano. Por eso, cada escuadra ha armado su nómina de refuerzos con miras a mostrar el mejor nivel posible.

Selección de los refuerzos por provincias:

• Cocodrilos de Matanzas: Yulieski Remón (GRA), Sammy Benítez (GRA), Yanielquis Duardo (SSP), Rafael Álvarez (CMG), Jenier Álvarez (PRI), José Carlos Quesada (VCL), Naikel Cruz (MTZ).

• Leones de Industriales: Yunier Batista (CAV), Fernando Betanzo (CAV), Tailon Sánchez (PRI), Alberto Hechevarría (IJV), Félix Rodríguez (CFG), Jonathan Bridón (CAV), Alexei Ricardo (GRA).

• Cazadores de Artemisa: Harold Vázquez (SCU), Raider Sánchez (SCU), Juan Manuel Pérez (PRI), Alexei Ramírez (PRI), Erlis Casanova (PRI), Yordanis García (IJV), Dairon Casanova (VCL).

• Cachorros de Holguín: Leonel Moas (CMG), Luis Vicente Mateo (CFG), Richel López (CFG), Juan Danilo Pérez (GRA), Rubén Rodríguez (LTU), Leonardo Alarcón (GRA), José Luis Braña (SSP).

• Huracanes de Mayabeque: Frederich Cepeda (SSP), Yordanis Samón (CMG), Yeison Martínez (SCU), Leodan Reyes (PRI), Frank Denis Blanco (PRI), Yohannis Hernández (SSP), Yasiel Ajete (PRI).

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