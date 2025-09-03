Leñadores abren con victoria el camino de la 64 Serie Nacional de Béisbol

Las Tunas.- Algo más de un año después, los Leñadores de Las Tunas retomaron el pulso con los Vegueros de Pinar del Río de la misma forma en que concluyeron la final de la anterior contienda, mediante un triunfo fraguado por los cuadrangulares en momentos oportunos, en esta oportunidad con pizarra de 10×6 desde el estadio Julio Antonio Mella.

Diez de los doce imparables de los locales quedaron en las arcas de los primeros cinco bateadores, con destaque para Henry Quintero, quien debutó con el uniforme verdirrojo con tres hits en cinco turnos, incluido un vuelacercas, además de cuatro remolques.

“Estaba entrenando para eso, gracias a Dios salió el resultado y ahora toca mantenerse en ese buen estado físico porque el propósito colectivo es defender el título y en lo individual me gustaría integrar algún equipo Cuba”, dijo a la prensa el camagüeyano, luego de recibir el llamado de los tricampeones nacionales.

Por su parte, Roberto Suliban Baldoquín respondió con creces a las exigencias del cuarto madero, luego acopiar cinco impulsadas, gracias a tres imparables en cuatro visitas al pentágono.

“Me enfoco en dar lo mejor en cada turno y si es en el cuarto puesto más aún porque tiene una gran responsabilidad, aunque no pensaba asumirlo, pero estoy en condiciones de afrontar la tarea”, declaró el mayor de los hermanos Baldoquín al término del encuentro.

Los visitantes también enseñaron sus armas con un bloque central de la alineación de mucha calidad, por lo que dominarlo se antoja una faena complicada y así lo demostró la dupla de William Saavedra (4-1/ CA/ 2 CI/ HR) y Alexei Ramírez (4-3/ 2 CA/ 4 CI/ HR), quienes serán claves en las aspiraciones de los más occidentales.

Ninguno de los abridores consiguió vencer la barrera del quinto capítulo, tanto Eliánder Bravo como Leodán Reyes, a la postre el derrotado, cedieron su desempeño ante el cuerpo de relevistas y ahí los verdirrojo encontraron mejor fortuna, mediante las actuaciones de Keniel Ferraz, dueño de la dicha como serpentinero, y Rodolfo Díaz, quienes asentaron la calma en el coloso de la avenida Frank País.

El choque de este martes constituyó la sexta ocasión en que Vegueros y Leñadores abren el calendario de una temporada, con saldo favorable para los tuneros de cuatro sonrisas y dos fracasos y, asimismo, la huella triunfal de lanzadores del calibre de Pedro Luis Lazo, máximo ganador en la pelota de la Mayor de las Antillas, Ubisney Bermúdez, quien derrotó en par de ocasiones a Lazo en tal situación, y Yoalkis Cruz, líder en juegos ganados por estos lares.

/lrc/

