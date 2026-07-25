Suplemento cultural Matarile, nueva edición en el cumpleaños de 26

Las Tunas.- Al calor del aniversario 48 del periódico 26 se presentó –en la propia sede de ese medio- el suplemento cultural Matarile, publicación nacida bajo la égida de este órgano de prensa, que se acerca –con profundidad y variedad- a personalidades, hechos y asuntos importantes, en tanto ahonda en la obra de Guillermo Vidal, tunero que revolucionó la narrativa cubana del siglo XX.

La propuesta, nombrada como una de las novelas más significativas de este autor, comparte en su actual edición materiales sobre personas provenientes de otras provincias que dejaron una huella significativa en el Balcón de Oriente. Tal es el caso de Blanquita Becerra, Rita Longa, la mexicana Electa Arenal, el matrimonio de Haydée y Hart, y más recientemente, el trovador Richard Gómez.

“Matarile, esta vez, propone una suerte de repaso de una parte, minúscula y trascendente, de esas huellas. Y, en tal apuesta, gente valiosa llega a sus páginas con la marca común no nacer aquí, pero sí haber pertenecido”, consta en este ejemplar, cargado de anécdotas, emociones y datos curiosos.

Otra de las delicias para el paladar lector es un fragmento de la novela inédita La fe y los condenados, de Alberto Garrido, quien se inspira en su maestro y amigo Guillermo Vidal para dar vida a esa obra. También aderezan estas páginas algunos poemas del matancero Carlos Zamora, quien residió en Las Tunas de 1986 al 2000, siendo director de la Biblioteca Municipal de Puerto Padre y de la provincial José Martí, el primer presidente de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en la Villa Azul y parte del equipo fundador del Concurso Portus Patris, entre otros aportes.

Asimismo, el trabajo La confabulación de los editores se acerca a esos seres imprescindibles en el éxito de una obra que, no pocas veces, son invisibilizados. En este caso, personas que ejercieron esta función en la obra del “Guille”: Carlos Tamayo, Mirtha Beatón, Antonio Gutiérrez, Vivian M. González, Rogelio Riverón y, especialmente, la santiaguera Asela Suárez.

En general, en este suplemento confluyen interesantes temáticas, desde sui géneris historias de vida como la de la hija de tierra azteca Electa Arenal, con su influjo de muralismo mexicano, hasta pasiones y aportes de los Hart Santamaría. Nos deleitamos con versos hermosos al estilo de: “Mañana es un país/ al que se llega/ sin mapas/ ni brújulas…” (De Carlos Zamora). Descubrimos facetas no tan conocidas de Richard Gómez; esculpimos recuerdos sobre Rita Longa y hasta nos parece escuchar nuevamente el tango congo “Po… po… po” de Blanquita Becerra.

Ellos, y muchos otros, llegaron hasta nuestra comarca y aunque ahora recorran otros lugares o dimensiones, siguen aquí, vivos en nuestra memoria, y todo gracias a la estampa sempiterna que dejaron… Si usted quiere redescubrirlos, lléguese hasta el número 6 de Matarile; aquí le compartimos el enlace…

https://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales/suplemento-cultural-matarile/send/3-suplemento-cultural-matarile/327-matarile-no-6

/abl/