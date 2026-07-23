Tuneros en Santo Domingo 2026 (XVI): Moisés Torres 

Las Tunas.- Moisés Torres, guardameta tunero del equipo masculino de hockey sobre césped, afrontará en Santo Domingo 2026 sus segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe, consolidándose como una de las figuras jóvenes de la selección masculina cubana.

Su presencia reafirma la confianza del cuerpo técnico en un atleta que ya demostró carácter competitivo en San Salvador 2023, donde el equipo conquistó la medalla de bronce. En esta oportunidad, Moisés estuvo cerca de no ser convocado, pero el colectivo de duración rectificó su decisión y finalmente fue incluido.

Torres, oriundo de Las Tunas, se ha convertido en referente defensivo gracias a su seguridad bajo los tres palos y a la disciplina que lo distingue en los entrenamientos.

Ahora, con mayor madurez, llega a Santo Domingo con el reto de contribuir a que Cuba recupere la corona regional que históricamente ha disputado frente a potencias como México y Trinidad y Tobago.

La selección nacional, dirigida por Yumay Oliva, ha enfrentado dificultades logísticas en su preparación, pero mantiene la meta de mejorar el bronce obtenido en 2023. En ese empeño, la combinación de jugadores experimentados y talentos emergentes como Torres resulta clave.

El hockey cubano, que ha sido campeón en ediciones anteriores, busca retomar protagonismo en el ciclo olímpico y Santo Domingo representa una parada estratégica hacia los Panamericanos de 2027 y Los Ángeles 2028.

La participación de Moisés Torres simboliza la continuidad del talento local en deportes colectivos, junto al béisbol y el softbol.

Para Las Tunas, su inclusión en la nómina nacional es motivo de orgullo y evidencia del trabajo sostenido en la formación de atletas.

En síntesis, Moisés Torres llega a Santo Domingo 2026 con la experiencia de San Salvador y la motivación de consolidarse como referente del hockey cubano, en un torneo donde la selección aspira a recuperar la cima regional.

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