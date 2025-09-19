Convocan a tres peloteros tuneros a la selección nacional Sub-23

Por Evelyn Charité

Las Tunas.-Los jugadores tuneros Eliander Bravo, Jean Lucas Baldoquín y Yassel Izaguirre fueron convocados al campeonato panamericano sub-23 años, previsto para disputarse en Panamá, del 27 de octubre al 4 de noviembre venidero.

El lanzador Eliander Bravo es el líder del staff de los Leñadores y en esta temporada ya archiva dos triunfos. En tanto el antesalista Jean Lucas Baldoquín tiene un promedio ofensivo de .317 con dos jonrones y diez carreras impulsadas.

El jardinero Yassel Izaguirre fue llamado nuevamente a un equipo Cuba después de su excelente desempeño en el nacional Sub-23. En esta campaña beisbolera, Yassel tiene averaje de .410 con 16 indiscutibles, 2 bambinasos y 8 carreras traídas para el plato.

La justa concederá tres boletos para la Copa Mundial de 2026 y serán 10 las selecciones reunidas: Cuba, México, Panamá, Puerto Rico, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Los cubanos tuvieron como paso previo la concentración con otro grupo de preseleccionados en Morón (4-24 de agosto) y se unieron luego a los equipos de sus respectivas provincias para intervenir en la actual 64 Serie Nacional.

Nómina:

Receptores (2): Harold Vázquez (SCU) y Joan Montenegro (VCL).

Jugadores de cuadro (7): Yulieski Remón (GRA), Boris Madrazo (IJV), Euclides Pérez (SCU), Jean Lucas Baldoquín (LTU), Cristian Rodríguez (VCL), Leonardo Alarcón (GRA) y Juan Manuel Pérez (PRI).

Jardineros (4): Raider Sánchez (SCU), Ernesto Pérez (GRA), Yasel Izaquirre (LTU) y Dairon Miranda (HAB).

Lanzadores (11): Frank Denis Blanco (PRI), Riquelme Odelín (CMG), Lee Andy Plumas (HAB), Alexei Ricardo (GRA), Eliander Bravo (LTU), Fher Cejas (HAB), Yunier Batista (CAV), Randy Martínez (PRI), Rafael Orlando Perdomo (HAB), José Ignacio Bermúdez (MAY) y Darío Sarduy (VCL).

El director de este conjunto será Danny Miranda (CAV), quien tendrá en su cuerpo técnico a Julio César Álvarez (VCL), Raúl Isidro Ballester (HAB), Marco Antonio Fonseca (GRA) y Reinier Madruga (HAB). Médico: Evelio Pérez (GRA).

