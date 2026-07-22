Combatientes de Las Tunas ratifican compromiso con la Revolución

Las Tunas.- Con una invitación a participar en el acto provincial por el 26 de Julio cerró el encuentro entre las principales autoridades políticas y gubernamentales de Las Tunas con una representación de los miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

La cita, que tuvo lugar en el teatro de la sede provincial del Partido, resultó un espacio ideal para patentizar el compromiso de los presentes con esta Cuba que se transforma desde dentro, y en él temas como las 176 medidas recientemente aprobadas en el país y su impacto concreto en el pueblo, ocuparon las intervenciones.

Allí se habló de la necesidad de actualizar el concepto de persona vulnerable, de no ver de forma aislada un escenario que exige atención integral, la urgencia de aumentar el sector productivo, enfrentar las ilegalidades, y se dijo: “no se puede dejar toda la carga en el Estado”.

En este país, al que definieron como “más amenazado que nunca” llamaron a atender de manera especial las posibilidades concretas de los municipios y los espacios comunitarios y destacaron la importancia de hablar más de la historia y traer su esencia a cada lugar.

En el encuentro se ratificó, con certeza, que es el pueblo el centro de todas las preocupaciones en la actual coyuntura y por él, y su bienestar, se trabaja.

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