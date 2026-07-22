Diana Leyva asegura una plaza rumbo a Lima 2027

Las Tunas.- El Campeonato Panamericano de Pentatlón Moderno, celebrado en Lima, dejó saldo positivo para Cuba: los cuatro atletas conquistaron su clasificación a los Juegos Panamericanos 2027, cumpliendo el objetivo trazado por el colectivo técnico.

La tunera Diana Leyva, junto a Yuderlermis Lores, Sunel Lezcano y Juan Pablo Velázquez, integran la nómina que representará a la Mayor de las Antillas en la próxima cita continental.

Para ellos, la competencia significó no solo la obtención de boletos, sino también la posibilidad de medir fuerzas frente a rivales de primer nivel.

Aunque ninguno de los cubanos avanzó a las finales, el certamen sirvió para evaluar fortalezas y debilidades. La prueba de obstáculos, recientemente incorporada al pentatlón moderno, volvió a ser el segmento más exigente para los antillanos, quienes deberán perfeccionar su preparación en este apartado.

Leyva, asistirá a su segunda cita Panamericana, pues hizo su debut en Santiago de Chile 2023.

Los eventos de clasificación de este deporte para los Juegos Panamericanos otorgan plazas por país, no por nombres. Por lo que, ningún pentatleta cubano queda excluido de la posibilidad de asistir a Lima 2027. La meta en Perú fue asegurar la mayor cantidad de cupos para Cuba.

El pentatlón moderno cubano estará una vez mas en la principal cita continental, mientras se prepara para asumir el reto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, principal evento del año para el deporte cubano.

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