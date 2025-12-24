Portada » Noticias » Deporte » El Centro de Medicina Deportiva de Las Tunas celebra 40 años de entrega y ciencia

Las Tunas.- El Centro de Medicina Deportiva de Las Tunas arriba este año a su aniversario 40, consolidado como un referente en la atención integral a los atletas de la provincia.

Fundado el 24 de diciembre de 1985, la institución ha acompañado durante cuatro décadas el desarrollo del movimiento deportivo tunero, ofreciendo servicios especializados que van desde la prevención de lesiones hasta la rehabilitación física y psicológica.

A lo largo de estos años, médicos, fisioterapeutas, psicólogos y un amplio grupo de especialistas han trabajado de manera conjunta para garantizar que los deportistas puedan regresar a la práctica activa en el menor tiempo posible y con la mayor seguridad. La labor multidisciplinaria ha permitido que generaciones de atletas mantengan su rendimiento y prolonguen sus carreras deportivas.

El centro no solo se ha dedicado a la atención clínica, sino también a la investigación, aportando estudios sobre el impacto del entrenamiento en la salud y el rendimiento físico. Además, ha sido espacio de formación para jóvenes profesionales.

Este aniversario 40 se convierte en un momento de homenaje y también de compromiso renovado con el futuro del deporte tunero.



