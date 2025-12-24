24 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

El Centro de Medicina Deportiva de Las Tunas celebra 40 años de entrega y ciencia

24 de Dic de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   53

Las Tunas.- El Centro de Medicina Deportiva de Las Tunas arriba este año a su aniversario 40, consolidado como un referente en la atención integral a los atletas de la provincia.

Fundado el 24 de diciembre de 1985, la institución ha acompañado durante cuatro décadas el desarrollo del movimiento deportivo tunero, ofreciendo servicios especializados que van desde la prevención de lesiones hasta la rehabilitación física y psicológica.

A lo largo de estos años, médicos, fisioterapeutas, psicólogos y un amplio grupo de especialistas han trabajado de manera conjunta para garantizar que los deportistas puedan regresar a la práctica activa en el menor tiempo posible y con la mayor seguridad. La labor multidisciplinaria ha permitido que generaciones de atletas mantengan su rendimiento y prolonguen sus carreras deportivas.

El centro no solo se ha dedicado a la atención clínica, sino también a la investigación, aportando estudios sobre el impacto del entrenamiento en la salud y el rendimiento físico. Además, ha sido espacio de formación para jóvenes profesionales.

Este aniversario 40 se convierte en un momento de homenaje y también de compromiso renovado con el futuro del deporte tunero.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

 

Temas: Las Tunas - Medicina Deportiva

Últimas noticias

Celebran en Las Tunas aniversario 67 del triunfo de la Revolución

La tarea hoy es combinar rigor económico con justicia social y esa combinación solo la puede garantizar una revolución socialista como la nuestra», así destacó el Primer Secretario del Partido en Las Tunas Osbel Lorenzo Rodríguez en la clausura del acto provincial por el aniversario 67 aniversario del triunfo de la revolución.

Acogió Las Tunas X Jornada Provincial de Imagenología

Más de una docena de investigaciones distinguieron la décima Jornada Provincial de Imagenología, que sesionó en el Hospital General Docente Ernesto Guevara de la Serna, con el protagonismo del diálogo académico de residentes de la especialidad en la provincia de Las Tunas.

Los Leñadores, a un triunfo de la Liga Élite

Los Leñadores de Las Tunas continúan su paso firme en la temporada y este martes alcanzaron su victoria número 47, un resultado que los coloca a un solo paso de asegurar el boleto directo hacia la venidera Liga Élite del béisbol cubano.

Vence rapero tunero en festival nacional

Recientemente, el tunero Marcos Rafael García Valera, Mason en el universo artístico, obtuvo el primer lugar del I Festival Nacional Cuba Freestyle, desarrollado en La Habana, competición que reunió a 11 contendientes, de diez provincias del país, luego de un proceso de eliminatorias que inició con 150 videos de inscripciones.

Más leido

Otras Noticias

Los Leñadores, a un triunfo de la Liga Élite

Los Leñadores, a un triunfo de la Liga Élite

Los Leñadores de Las Tunas continúan su paso firme en la temporada y este martes alcanzaron su victoria número 47, un resultado que los coloca a un solo paso de asegurar el boleto directo hacia la venidera Liga Élite del béisbol cubano.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *